La interna del PJ avanza a paso firme, luego de la confirmación de que el ex intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, se alistara en la carrera rumbo a octubre. Ese movimiento ya tuvo consecuencias. Este martes, Ariel Gamboa bajó su candidatura para apoyar a Dante Bowen, quien mantiene su ambición de buscar un lugar en la Cámara de Diputados.

“Ambos precandidatos a diputados nacionales por el frente Unidos Podemos (PJ) han iniciado el camino de construir una propuesta superadora, para unir fuerzas y demostrar que con diálogo y humildad se puede empezar a allanar el camino rumbo a las elecciones de octubre”, informaron desde el espacio que encabeza el intendente de Dolavonl, luego de una conferencia de prensa realizada en Trelew.

Dante Bowen agradeció el gesto de Gamboa al tomar la decisión de sumarse al espacio que viene liderando el dirigente valletano, “dejando de lado regionalismos abstractos o diferencias secundarias a la hora de pensar en construir una propuesta electoral que defienda de forma genuina y con fuerza la realidad de los chubutenses”.

De esta manera, Bowen fortalece su espacio político de cara al cierre del proceso de internas que se dará para fines de esta semana. Este martes vence un paso intermedio, la presentación de los avales para las listas que buscan competir.

Gamboa remarcó que luego de charlarlo y debatirlo con compañeras y compañeros de toda la provincia, en especial de su localidad Comodoro Rivadavia, concluyeron que “es momento de construir en unidad, respetando la diversidad de territorios y experiencias que tienen que nutrir el armado de la lista electoral que se necesita hoy en día”.

Ambos dirigentes afirmaron que existe la posibilidad de seguir sumando dirigentes políticos, sindicales, sociales y culturales en los próximos días.

“EMPEZAMOS A CONSTRUIR LA UNIDAD PARA ENFRENTAR A MILEI”

Bowen fue el primero en anotarse en la carrera rumbo a octubre, afirmó que el paso que dieron hoy es un primer avance hacia la unidad. “Hay que construir una visión integral de la provincia, que elimine las asimetrías que tenemos en cada una de las regiones, volver a tener un proyecto integral de provincia. Hay que ponerle el pecho, plantarse e ir para adelante. Gracias Ariel por la humildad y el diálogo. Empezamos a construir la unidad para enfrentar a Milei el 26 de octubre”, aseguró el intendente de Dolavon.

Por su parte, Gamboa remarcó: “Hemos recorrido la provincia, hemos escuchado y realmente hay necesidad de cambio, una necesidad que tengamos estos gestos de unidad para adelante, para que podamos tener un peronismo mucho más fuerte, que es lo que la patria está demandando. Esta sociedad que está oprimida por un gobierno nacional que es totalmente oligarca, corporativo y entreguista”.

Además, remarcó la importancia de que se haya logrado convocar a una interna en el PJ chubutense. “Como decía Dante, basta de la cúpula, basta de la mesita chica. Es necesaria una gran mesa donde estén todos los sectores, donde podamos debatir y tener los mejores proyectos para adelante”.

Consultado sobre la decisión de Luque, Bowen sostuvo que el ex intendente de Comodoro le había afirmado que no quería ser candidato. “Largaron el martes un cronograma electoral y el jueves armaron una reunión para proclamar y para hacer un operativo clamor para que sea candidato a Juan Pablo. Yo decidí no ir porque me parecía que no era bueno prestarse a esa situación”, afirmó sobre el encuentro realizado la semana pasada.

Además, el jefe comunal afirmó que su proyecto no sólo apunta a la elección de octubre, sino que también proyecta a 2027. “Queremos romper las mesas chicas”, aseguró.

Por último, detalló que el sábado se presentará la lista y se dará a conocer a la dirigente que acompañará a Bowen como segunda candidata a diputada nacional.