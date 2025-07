Durante el acto realizado este mediodía en la Casa de Gobierno de Chubut, en Rawson, donde se firmó el acta que marca el inicio formal de la obra de ampliación del gasoducto cordillerano, intendentes de la región celebraron la decisión tripartita de los gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro de avanzar con fondos propios en una infraestructura clave para la Patagonia.

Carlos Saloniti, intendente de San Martín de los Andes, subrayó la relevancia del acuerdo: “Tenemos todos los mismos problemas y desafíos. La causa que nos moviliza excede cualquier análisis: que la gente de nuestras ciudades tenga gas es la mejor noticia que se puede dar, especialmente en una semana marcada por una ola polar”.

Sueldo de empleadas domésticas: cuánto se paga por hora en julio de 2025 y qué pasó con el nuevo aumento

Saloniti remarcó que las gestiones comenzaron en mayo y valoró la respuesta política de los mandatarios provinciales. “No podía ser que en la región patagónica, con lo que implica Vaca Muerta, no haya nuevas factibilidades. Esta obra demuestra que cuando hay decisión política, se puede avanzar. La gente que hace cosas por los demás deja huella, y esto es una huella concreta”.

En la misma línea, el intendente de Gobernador Costa, Miguel Gómez, recordó el abandono de las plantas compresoras que ahora serán reactivadas: “Siempre se dijo que los motores estaban tirados, oxidados en Rosario, y era cierto. Hoy están en la planta de Gobernador Costa, listos para ponerse en funcionamiento”.

Gómez también destacó la diferencia entre las gestiones provinciales y la inacción nacional: “El gobierno nacional no lo hizo, no sé si no pudo o no quiso. Pero ustedes tomaron una decisión y consiguieron el financiamiento. Esta obra es una respuesta concreta a miles de familias que aún no tienen gas”.

Escándalo: Mapuches tomaron una oficina del gobierno para visibilizar su reclamo

La obra permitirá sumar más de 12.000 nuevas conexiones domiciliarias en 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. Tras años de demora, la Patagonia reactiva una infraestructura clave que promete llevar calor donde hasta ahora solo había espera.