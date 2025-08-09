El gobierno de Chubut informó que desde el próximo 15 de septiembre se abrirá la inscripción para solicitar vacantes en los niveles Inicial y Primario para el ciclo lectivo 2026. En tanto, para el nivel Secundario, el proceso comenzará el 1º de octubre.

Las inscripciones se llevarán a cabo a través de la plataforma digital DINO, un sistema virtual que garantiza un trámite centralizado, seguro y accesible para todas las familias que deseen inscribir a sus hijos en las escuelas públicas de la provincia.

A continuación, las fechas para cada etapa de inscripción y requisitos que se deberán tener en cuenta:

🔹Solicitud de vacantes para Inicial y Primaria

Del 15 al 30 de septiembre estará habilitado el trámite digital para gestionar vacantes en el caso de las salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial y en primer grado del Nivel Primario. Las familias deberán realizar la inscripción a través de DINO al número 280 460-3466 por WhatsApp, ingresando en Gestiones desde el Menú, y seleccionando Inscripción Escolar 2026.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

El formulario solicita datos del niño o niña, documentación del adulto responsable, elección de escuela y turno preferido. También se podrán declarar situaciones específicas como tener hermanos/as en la institución, discapacidad, necesidad de apoyos educativos o vinculación laboral del adulto responsable con el establecimiento solicitado.

El sistema valida la identidad del adulto solicitante mediante información oficial del RENAPER, y permite gestionar inscripciones múltiples en caso de tener más de un menor a cargo.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

🔹Secundaria: inscripción en octubre y seguimiento del proceso

La inscripción para primer año del Nivel Secundario se realizará del 1° al 20 de octubre, también a través de DINO. En este caso, las familias deberán seleccionar la región educativa y el establecimiento deseado, y completar la información requerida para el proceso de asignación y enviar de forma digital la documentación requerida.

Todos los datos se almacenan de manera segura, lo que permite a las direcciones regionales y al Ministerio de Educación planificar el ciclo lectivo de forma más precisa y equitativa. Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Se recuerda que la solicitud de vacante no garantiza automáticamente la asignación. Los resultados serán comunicados por los canales oficiales del Ministerio y los medios disponibles de cada institución a partir del 3 de noviembre de 2025.