El ciclo lectivo 2026 ya empieza a tomar forma en Chubut. Como cada año, septiembre es el mes clave para organizar el próximo calendario escolar y garantizar que todos los chicos tengan su lugar en la escuela. Desde el 15 hasta el 30 de septiembre se llevará adelante el operativo de solicitud de vacantes para los niños y niñas que ingresan a sala de 3, 4 y 5 años en el nivel inicial y a primer grado de la educación primaria.

La novedad de este año es la modalidad de inscripción: se hará a través de Dino, el asistente digital por WhatsApp, lo que busca simplificar el trámite y evitar largas colas en las escuelas.

“Queremos darle tranquilidad a las familias. Los datos que se piden son los mismos que en los formularios de otros años. Lo importante es que la inscripción no depende del día en que se realice. No es necesario que todos los padres se anoten el 15, ni esperar hasta último momento: hay tiempo hasta el 30 y las vacantes están garantizadas para todos los niños de la provincia”, explicó la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli.

ASISTENCIA EN LAS ESCUELAS

Ante la novedad del sistema digital, el Ministerio de Educación dispuso que cualquier familia que tenga dificultades para completar la inscripción pueda acercarse a cualquier escuela primaria o de nivel inicial. Allí, los equipos docentes ofrecerán asesoramiento personalizado.

“No se va a poder llenar un formulario en papel, pero los docentes se van a sentar con los padres y los van a ayudar a completar la inscripción en línea. Es un acompañamiento para que nadie quede afuera por desconocimiento tecnológico”, señaló Di Sarli.

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE VACANTES

Una de las dudas frecuentes es cómo se asigna la escuela a la que ingresará cada niño. Según detalló la funcionaria, el criterio principal es el radio , que puede estar vinculado al domicilio familiar o al lugar de trabajo de los padres.

“La idea es que el chico concurra a una escuela cercana a su casa o que resulte accesible según la organización familiar. Sabemos que en ciudades grandes las distancias, los horarios y la logística de traslado pueden ser complicados, por eso se contemplan ambas posibilidades”, indicó.

El proceso continuará luego de las inscripciones: el 3 de noviembre, cada institución publicará las listas con los alumnos ingresados y se comunicará con los padres en caso de que haya algún inconveniente.

MÁS ALUMNOS EN LA ESCUELA PÚBLICA

La crisis económica y los recientes despidos en el sector petrolero de Comodoro Rivadavia generan expectativas de que más familias migren de la educación privada a la pública en 2026. Di Sarli reconoció que esta posibilidad está contemplada en la planificación provincial.

“Nosotros tenemos información de todos los chicos que cursan en nivel inicial y primer grado, tanto en escuelas públicas como privadas. Eso nos permite proyectar con un número global de vacantes. Puede haber una migración por razones económicas, pero también porque la escuela pública volvió a garantizar continuidad pedagógica. Este es el segundo ciclo lectivo consecutivo con normalidad, y eso también hace que muchas familias vuelvan a elegirla”, sostuvo.

UN FENÓMENO DEMOGRÁFICO QUE IMPACTA

Otro factor que influye en la disponibilidad de vacantes es la disminución de la natalidad. Según precisó la subsecretaria, Chubut experimenta una caída del 38% en los nacimientos, incluso mayor al promedio nacional, que ronda el 35%.

“Esto significa que cada año hay menos chicos que ingresan al sistema. Es un fenómeno que se está dando en todo el país y que nos obliga a replantear la organización de la matrícula en cada jurisdicción. En nuestro caso, nos permite garantizar que habrá lugar para todos los niños que necesiten una vacante”, explicó.

UN PASO CLAVE PARA ORGANIZAR EL 2026

El operativo de inscripción, además de asegurar la vacante para cada estudiante, permite al sistema educativo proyectar con anticipación el próximo ciclo lectivo: cantidad de secciones, designación de docentes y distribución de recursos.

“Al hacer ahora la inscripción, nos aseguramos de llegar al año que viene con una planificación ordenada. Es una herramienta de organización tanto para el Ministerio como para las propias escuelas”, concluyó Di Sarli.