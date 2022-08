Este miércoles tomó estado parlamentario en el Concejo Deliberante un convenio que firmó el intendente Adrián Maderna por el cual la Municipalidad de Trelew le restituye al Poder Judicial tierras de la Laguna Chiquichano, que habían sido permutadas por la gestión de Gustavo Mac Karthy en 2011, a cambio de un terreno lindante con el nuevo Hospital de Alta Complejidad.

El convenio, que lleva las firmas del intendente Maderna y el presidente del STJ, Mario Vivas, establece la rescisión de aquel convenio firmado por Mac Karthy en 2011, por el cual la Municipalidad de Trelew recibió tierras en una de las márgenes de la Laguna Chiquichano y a cambio le cedió a la Justicia el otro terreno.

El dato saliente es que el convenio no solo fue rechazado por los bloques de la oposición de Juntos por el Cambio, Por Trelew y el Frente de Todos, sino que el propio concejal madernista Héctor Castillo se mostró en desacuerdo con la devolución de las tierras de la Laguna Chiquichano.

El propio Castillo garantizó -tras haber hablado con Maderna, según expuso desde su banca- que el proyecto de ordenanza no va a salir aprobado.

"No está clara la información. Tengo la certeza de que no vamos a tratar lo que se plantea en el expediente. Ese expediente no va a tener curso", aseguró el madernista Héctor Castillo.

Aún así el convenio ingresó en la comisión de Legales y ahora tiene dos caminos: o los demás ediles del oficialismo lo impulsan para tratar de llegar a un acuerdo o bien lo archivan como vaticinó el propio Héctor Castillo.

De todos modos, el Ejecutivo municipal necesita una mayoría especial de dos tercios para sacar adelante este proyecto, que por el momento estaría lejos de conseguirla.

El convenio dice que las partes convienen de común acuerdo la "rescisión" del convenio del 2011 por el cual el Municipio cedió al STJ los derechos sobre una fracción de tres hectáreas de una superficie de 172.158 m2, delimitada por la avenida Eva Perón y las calles San David y Nahuelpán; y el Superior Tribunal entregó un inmueble ubicado en el área perimietral del Parque Laguna Chiquichano de 31.430.62 m2.

ESTALLARON LAS CRÍTICAS

Desde su banca, el concejal mackartysta Leandro Espinosa le pidió a Maderna que revea esta decisión de desprenderse de estas tierras de la laguna.

"Retrotraer esa medida es una pérdida muy grande para Trelew. El Poder Judicial quiere hacer en el sureste de la Laguna un archivo. El convenio permitía ampliar el parque Laguna Chiquichano con un objetivo recreativo y cultural para la ciudad, y se le otorgaban tierras en el nuevo Hospital para la creación de una Ciudad Judicial", refirió Espinosa.

Por su parte, el radical Rubén Cáceres adelantó su rechazo rotundo esta devolución de las tierras de la Laguna Chiquichano, y cuestionó la manera "inconsulta" que el intendente Maderna impulsó esta iniciativa sin tomar en cuenta las opiniones de las diversas instituciones de Trelew y la ciudadanía en general.

También Cáceres adelantó que está dispuesto a ir a la Justicia si avanza este proyecto que entendió que compromete el patrimonio de las futuras generaciones.

"No solo voy a votar en contra sino que en caso de que sea necesario vamos a tratar de que sea ventilado en los estrados judiciales, si es que el proyecto avanza en el recinto, porque es una cuesitón que afecta a las generaciones futuras", dijo Cáceres.

Por útimo, la edil del Partido Municipal por Trelew, Claudia Iun, en sintonía con los demás bloques de la oposición, también dejó en claro su rechazo a esta iniciativa.