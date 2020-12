RAWSON (ADNSUR) - El audio que comenzó a circular en las últimas horas y se le atribuye a la diputada Leila Lloyd Jones. Allí, la legisladora asegura que sus pares cobraron “10 millones” por aprobar la ley se zonificación minera. El diputado del bloque oficialista Roddy Ingram habló con ADNSUR y confirmó el anticipo de que realizarán presentaciones ante la Justicia. Aseguró que le sorprendieron sus dichos, y que éstos afectan a la honorabilidad de todos los diputados, por lo que -junto con el presidente del bloque- decidieron ir a la Justicia para que la diputada presente las pruebas que tenga al respecto. Además, el procurador general de la Provincia, Jorge Miquelarena, envió una nota a la Legislatura para que Lloyd Jones confirme si la voz que se escucha en ese audio es la suya.

"Me sorprende, me llamó la atención y me molesta. Cuando uno habla, tiene que presentarse a la Justicia con las pruebas que tenga de esos diputados que cobraron 10 millones de pesos. Pero he hablado con distintos compañeros del bloque. No se de donde salió ese audio. Me llama la atención que los diputados hayan cobrado 10 milones de pesos como dice la diputada más contratos y favores", esxpresó Ingram.

Aseguró que "estamos haciendo lo que corresponde en nuestro bloque y (en las próximas horas) nos vamos a presentar en la Justicia para que se aclare este tema". "Encima que venimos golpeados y castigados por los grupos que están contra la Minería en las redes sociales e incluso en mi domicilio particular, me molesta muchísimo encontrarme con esta sorpresa. Uno tiene una familia detrás".

El legislador detalló que "estamos haciendo una evaluación con el presidente del bloque para hacer una presentación en conjunto y después veremos como continuamos con esto. No hemos evaluado sanciones. En el reglamento, hay una opción. Esto no se puede dejar pasar porque mancha la honorabilidad".

Por otro lado, mencionó que "la legisladora (Xenia) Gabella habló anoche con la diputada (Lloyd Jones) y le dijo que tenía pruebas. Si las tiene, tendrá que ir a la Justicia. Me parece bien que el Procurador general actúe de oficio. Hubo una reunión y el diputado Pais le pidió que ratifique o rectifique los dichos. El Procurador le cursó las notas para que diga si el audio es de ella y que se presente a realizar la denuncia".

Sobre el proyecto de ley de zonificación minera, señaló que "no hemos hablado con los diputados de la Comisión de Legislatura. Se generan falsas expectativas. Hubo presentaciones de distintos diputados para modificar temas y artículos. Se está analizando el Proyecto. Si se llega a tratar, vamos a saber quienes están a favor y quienes en contra".