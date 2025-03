El intendente de Trevelin, Héctor "Cano" Ingram, afirmó que los municipios de la cordillera insisten en reclamar por un reparto de la Renta Hidrica y plantean al gobernador Ignacio Torres ser tenidos en cuenta a la hora de la renegociación del contrato de concesión de la represa Futaleufú, que vence en 2025 y sobre la cual hay una demanda hecha ante la Corte Suprema.

Recordó en diálogo con ADNSUR que "a partir de la gestión mía del 2019 también hemos empezado a plantear esta necesidad que una vez que se renegocie el tema de la represa Futaleufú, como es el caso de este año, podamos nosotros tanto desde lo municipal, desde lo provincial, desde lo regional, ser parte de esta discusion".

Sostuvo que "esta represa está ubicada acá, a muy poquitos kilómetros dentro de Trevelin y en su negociación en el 90-95 nosotros no fuimos parte, ni la provincia ni los municipios recibimos nada en ese momento, y no queremos que vuelva a pasar lo mismo. Es por eso que estamos solicitando que en esta renegociación sí se contemple".

También señaló que en 2019 "a partir de un trabajo importante que se había llevado adelante, se había hecho una ley que nosotros en su momento lo habíamos llamado la Ley de la Renta Hídrica, y en la cual pasó por Legislatura, fue aprobada y después fue vetada por el gobierno provincial".

Explicó que "era una ley muy similar a lo que era la Ley Petrolera, y en la cual también estaba al beneficio de la provincia y también para los municipios. En este caso, para los nuestros acá, todo lo que está sobre la cuenca, y todos los municipios de la región".

Afirmó Ingram que "estamos planteando este tema, lo planteé ahí en Costa cuando estuvo el gobernador, lo hablé también en el inicio de sesiones, porque no queremos que vuelvan a pasar nuevamente 30 años más, y en el cual no se pueda hablar de estos temas, y que no pase como pasó en el 95, cuando ni la provincia ni los municipios fuimos parte, y tampoco tuvimos, desde lo económico, ningún reconocimiento".

Respecto al recurso hidroeléctrico, dijo Ingram que "nos comentó el gobernador, que tienen el planteo de esta empresa provincial de energía y que hay una presentación también por el gobierno provincial ante la Justicia Federal (por Futaleufú), pero nosotros creemos que también es importante seguir discutiendo, seguir manifestándonos, en reclamo o de esa ley de la renta o alguna similar".

Dijo que el reclamo incluye a "los municipios tanto los de la Cuenca, como es el caso de Trevelin, Esquel y Cholila, pero también todos los municipios de la región, los municipios de La Comarca y de La Cordillera, estaban todos contemplados dentro de ese sistema. Y, bueno, eso queremos que se contemple, que se tenga en cuenta, y es por eso también que queremos verificar de estar en la discusión de esto".

Respecto a la cuestión de los recursos mineros, dijo Ingram que en la reunión "el gobernador planteó que no se iba a tocar tampoco la Ley 5001. Fue bastante claro, creo que hace unos días salió y nuevamente lo manifestó. Y, bueno, después seguramente se va a trabajar, o lo que plantean es el hecho de trabajar sobre lo que está aprobado legalmente".

Aclaró que "más que nada el planteo fue para tranquilidad con esta ley que no se va a tocar y no se avanzaría" y añadió que "en estos días hubo varias salidas, que fue más que nada una cuestión política, que fue también la reunión, que hubo un montón de cuestiones que después terminó no siendo así".

"No nos olvidemos nosotros que dentro de esa ley, digamos, está la parte petrolera, se habló de los pozos no convencionales que se están trabajando ahí entre Comodoro y Sarmiento, los cuales también van a traer beneficios seguramente a todo lo que tiene que ver con regalías", concluyó el intendente de Trevelin.