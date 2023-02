El presidente del Congreso Provincial Justicialista, José Arrechea, explicó que ante la imposibilidad de contar con los padrones de independientes, la interna del Frente de Todos será únicamente para afiliados.

Si bien desde un primer momento se aseguró que el Frente de Todos en Trelew iba a dirimir a sus candidatos a intendente y concejales en una interna abierta, en la que podrían votar tanto independientes como afiliados a los distintos partidos políticos que integran esa fuerza, la realidad ahora es otra y todo se encamina a que el 5 de marzo todo se resuelva en una interna cerrada.

Así lo admitió el presidente del Congreso del Partido Justicialista, José Salvador Arrechea, ante las consultas de varios medios periodísticos del Valle. La explicación de tamaña situación se centró en que no llegan a tiempo con los padrones de los no afiliados, es decir de aquellos ciudadanos independientes que no pertenecen a ninguno de los partidos que conformaron el frente electoral y por lo tanto se deberán usar sólo los padrones partidarios.

Tres listas se presentaron en el Frente de Todos para competir por la intendencia de Trelew

"Para hacer una interna abierta hace falta contar con los padrones de no afiliados a ningún partido, que los tiene que dar el Tribunal Electoral Federal, y no se cuenta con esos padrones para el caso de Trelew por el tema de la fecha”, declaró Arrechea.

Los dichos ya generaron polémica puertas adentro del frente electoral ya que no son pocos los que cuestionan que no previeron tal situación al no pedir a tiempo los padrones a la justicia electoral.

Lo cierto es que a 13 días de la interna, Emanuel Coliñir; Juan Carlos "El Cartero" Jara y Nelson Castro definirán quién será el candidato de ese frente electoral para las generales del 16 de abril sólo con el voto de los afiliados.

Arrechea planteó que "más allá de la voluntad" que se tenía para hacer una interna abierta "en Trelew no será posible" y explicó que "en la práctica los padrones tendrían que haberse exhibido el 8 de febrero y no se contaban con ellos, con lo cual la interna de Trelew va a ser cerrada”.

Elecciones en Trelew: los nombres en danza en el Frente de Todos y por qué hoy puede ser un punto de inflexión en el justicialismo

Cabe recordar que en Trelew se conformó el Frente de Todos entre el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Chubut Somos Todos, el Partido de la Victoria y el Partido del Trabajo y del Pueblo. De esas fuerzas el PJ es el que tiene mayor cantidad de afiliados en la ciudad, aunque el ChuSoTo también tiene una importante cantidad de adherentes.