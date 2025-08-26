El acampe realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) frente a la delegación administrativa de Comodoro Rivadavia derivó en incidentes entre los manifestantes y la Policía.

Según se observa en las imágenes registradas durante la protesta, a las que tuvo acceso ADNSUR, la tensión fue creciendo entre los policías que custodiaban el edificio y los manifestantes que pedían ingresar al baño.

La discusión fue subiendo de tono, con reclamos por parte de las mujeres que participaban de la protesta y manifestaban que necesitaban hacer uso de los baños desde hacía varias horas.

En un momento de ese diálogo tenso, un representante del gremio quedó cara a cara con una agente de la policía, lo que derivó en más empujones y en la intervención de efectivos que buscaron desalojar la puerta de la delegación.

Incluso, algunas personas identificadas con las pecheras verdes de ATE intervinieron para retirar del lugar a manifestantes que se estaban enfrentando con los policías.

“Como no obtuvimos ningún tipo de respuesta, se va a continuar con la medida de fuerza y el acampe”, informó Evangelina Arbe, en diálogo con ADNSUR. Además, aseguró que también se registraron protestas en Sarmiento y la Comarca.

El acampe se da en el marco de paro de tiempo indeterminado anunciado por ATE. El gremio exige la apertura de una mesa paritaria, incrementos salariales y la regularización de los trabajadores que actualmente prestan servicios bajo la figura de monotributistas. La decisión se tomó en asamblea y la huelga se mantendrá hasta recibir una respuesta por parte del gobierno provincial.

El lunes por la noche, los trabajadores que llevan a cabo la medida de fuerza comenzaron un acampe en el exterior de la delegación administrativa. Montaron carpas, carteles y fogatas, para visibilizar el reclamo salarial.