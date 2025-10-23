El Hospital Alvear de Comodoro puso en funcionamiento este jueves el sector de diagnóstico por imágenes, un servicio que —según afirmaron desde el Gobierno provincial— era reclamado hace más de 15 años y permitirá atender a adultos mayores.

La inauguración fue encabezada por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres, quien remarcó que "el Hospital Alvear es un ejemplo de cómo el personal tiene puesta la camiseta de la salud pública y de uno de los sectores más vulnerables, que es la tercera edad, que históricamente el Estado ha sido muy ingrato para con quienes aportaron para tener una vejez digna".

El mandatario destacó los trabajos realizados en el centro de salud. "Paso a paso estamos haciendo un acto de justicia, en un momento de recesión económica que nos golpea a todos, pero que con creatividad, con honestidad, logramos finalizar el muro de contención para que no corra riesgo el Hospital, logramos equipar este hospital con tecnología de última generación", señaló el mandatario. A esa lista se sumó la respuesta dada a un pedido de los propios trabajadores de poder contar con una ambulancia de alta complejidad.

El gobernador remarcó que "muchas veces las prestaciones más rentables se van al privado, porque al no tener estos elementos en el sector público los termina prestando un privado y el dinero que debía ingresar al hospital público termina en algunas clínicas privadas". Al respecto, agregó: "Eso no está mal, pero es poco inteligente a la hora de administrar los recursos que son escasos".

En la misma línea, sostuvo que "cada diagnóstico por imágenes que se haga en este hospital y que genere, a través de un arancelamiento, por ejemplo con PAMI, es dinero que va a volver a este hospital para tenerlo cada vez mejor y poder brindar una mejor atención a quienes se lo merecen, los adultos mayores de Comodoro Rivadavia y de la región sur".

Por su parte, Maite Muñoz, directora del Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia, consideró como "hechos históricos" a los vividos este miércoles por la tarde, en relación con las obras, el equipamiento y el reconocimiento a los trabajadores e integrantes de la Cooperativa Alvear.

"Quiero agradecer al señor gobernador; dos hechos que son históricos para el Hospital Alvear: una es el ala de Diagnóstico por Imágenes, que es un servicio que en el año 2010 se pasó a un lugar lejos del hospital y nos dijeron que en un año iban a reacondicionar el espacio para volvernos a donde estábamos; eso no sucedió nunca y seguíamos hasta antes de ayer con un equipo viejo de radiología. Ahora lo que vamos a empezar a usar a partir de hoy es un mamógrafo que es el primero que va a tener el Hospital Alvear, un seriógrafo que es el único de la ciudad de Comodoro Rivadavia, un equipo de radiología digital directo con espinógrafo, dos ecógrafos, un equipo de radiología portátil digital directo y un equipo digitalizador de placas radiográficas", enumeró.

Por último, señaló: "Todo eso hace que el Servicio de Radiografía haya crecido en un porcentaje elevadísimo y que tengamos una respuesta para la comunidad que no teníamos".

La habilitación oficial consistió en la culminación de adecuaciones de las dos salas de Rayos X, que incluyen un total de 87 metros cuadrados, junto a la puesta en funcionamiento del recién llegado equipo de Rayos X Dinan, que cubre un total de 39 metros cuadrados.

Se trata de obras encuadradas dentro de un programa que demandó una inversión superior a los y que incluyeron varias adecuaciones del área de Diagnóstico por Imágenes a los sistemas de digitalización de alta productividad, dando un total aproximado de 200 metros cuadrados con el fin de dotarla de nuevo equipamiento: un equipo de RX seriográfico, un mamógrafo, un ecógrafo cardiológico, un ecógrafo general, un equipo de Rayos X fijo, un equipo de Rayos X rodante, un digitalizador, una impresora y el sistema PACS/RIS.