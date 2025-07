Reunidos para la firma del convenio que permitirá ampliar el gasoducto cordillerano, una obra clave para conectar a más de 12.000 familias al gas natural, los gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro dejaron en claro que el vínculo entre el Ejecutivo nacional y las provincias atraviesa un momento crítico.

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, hizo un fuerte diagnóstico. “Retrocedimos 40 años en la relación Nación-provincias”, afirmó. Sin embargo, evitó caer en una crítica partidaria coyuntural y fue por un diagnóstico más profundo: “No me interesa hablar del presidente actual ni del anterior. Lo que está claro es que hemos retrocedido enormemente en la relación Nación-provincias. Es un proceso que atraviesa todos los gobiernos y todos los signos políticos”.

RECLAMO POR EL REPARTO DE IMPUESTOS

Weretilneck puso como ejemplo el cambio en la distribución de la coparticipación federal: “Cuando se sancionó la ley actual, las provincias recibíamos el 58% de lo recaudado. Hoy recibimos apenas el 30%. El 63% se lo queda la Nación. Esto se fue dando año tras año, y nadie lo corrigió”.

El gobernador rionegrino cuestionó duramente el rol que juega el Estado nacional en el actual esquema federal: “¿Qué es la Nación en sí misma hoy? Nada. Es la representación formal del país, sí. Pero lo que genera empleo, exportaciones, energía, es el interior”, disparó.

En ese sentido, afirmó que la verdadera discusión que se debe dar en el país es quién produce, quién aporta y quién se queda con los recursos, y advirtió que los patagónicos ya no están dispuestos a seguir en silencio: “Vamos a profundizar esta discusión cada vez que podamos. Porque nos tienen que devolver lo que nos corresponde”.

Finalmente, Weretilneck apuntó contra un discurso recurrente desde Buenos Aires que responsabiliza a las provincias por los costos económicos del país: “El 85% de los impuestos que se pagan en la Argentina son nacionales. Sin embargo, nos acusan a nosotros, por tener ingresos brutos, de encarecer la economía. Es exactamente al revés: las provincias generan, producen y trabajan. La Nación se queda con los recursos”, concluyó.

EL PROYECTO PRESENTADO EN EL SENADO

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se refirió a los proyectos que ingresaron al Senado, firmados por todos los mandatarios provinciales, para modificar la forma en la que se distribuyen los fondos del impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

“Son dos proyectos distintos. Uno responde a la asignación específica, concretamente, del impuesto al combustible, y otro al 1% de la masa coparticipable federal, que son los famosos Aportes del Tesoro Nacional. Hay que aclarar que tanto el impuesto al combustible como los aportes del Tesoro Nacional no aportan al equilibrio fiscal nacional, porque es dinero de las provincias o de una asignación específica. No se puede usar para otra cosa si no sería malversar recursos que por ley tenés que utilizar para algo", señaló el chubutense.

Además, detalló cuál es el planteo central de los gobernadores patagónicos. "En su momento a nosotros se nos generó un perjuicio en la distribución de la masa coparticipable, justamente por tener regalías. Ante esta descentralización, planteamos que no sea la totalidad del impuesto al combustible bajo los índices de coparticipación, sino que se contemple la pérdida que tuvieron las provincias patagónicas para que la distribución sea más justa”, explicó.

ESTADO CRÍTICO DE LAS RUTAS

Otro punto que unió las voces de los gobernadores fue el estado crítico de las rutas nacionales. “El problema que tiene Torres con la Ruta 3 o la 40 es el mismo que tengo yo con la 22, o Rolando con la 237. Es dramático. No solo por los accidentes, sino por el impacto en el turismo, en la producción, en la logística. Y la Nación está ausente”, sostuvo Weretilneck.

Recordó además que el 50% del precio del combustible son impuestos y que, salvo una pequeña porción que va al sistema jubilatorio, “todo lo demás debería ir a rutas, transporte y viviendas”. Sin embargo, advirtió: “Esos fondos ya no existen, y nadie se hace cargo”.

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, afirmó que la falta de inversión pone en riesgo la vida de los patagónicos. “Las rutas son naciones pero los muertos son nuestros vecinos. Es necesario tener el financiamiento para poder mejorarlas”, señaló.

"Si bien no hay una política nacional, ni de disolver vialidad nacional, ni de traspasar las rutas, depende de cada jurisdicción, la idea es encontrar una forma creativa para que el mantenimiento de esas rutas se haga. La gente no tiene por qué entrar en disputas jurisdiccionales y, como bien dijeron ‘Rolo’ y Alberto, los muertos son nuestros. Los vecinos de Chubut, de Río Negro y Neuquén son los que corren riesgo al transitar esas rutas, más allá que quien está encargado de mantener esas rutas esté lejos en la capital federal y no vea de primera mano cuál es el riesgo que se corre”, aseguró Torres.

LA SITUACIÓN DE YPF

En medio del debate abierto sobre el futuro de YPF y el fallo de la Justicia estadounidense que ordenó entregar el 51% de las acciones de la empresa para saldar una indemnización por US$ 16,1 mil millones en el marco del juicio por la expropiación, Weretilneck sostuvo que cualquier modificación en la estructura accionaria de la empresa debe resolverse en el Congreso Nacional, tal como lo establece la ley vigente desde la estatización concretada en 2012.

“Más allá de la discusión sobre la expropiación, creo que el ámbito vuelve a ser el Congreso. Porque la ley de estatización de YPF habla claramente de que se necesitan las dos terceras partes para poder cambiar la composición accionaria de la Nación y de las provincias”, explicó Weretilneck ante la consulta de ADNSUR.

La definición de Weretilneck se enmarca en una serie de planteos que viene realizando la región patagónica respecto a la autonomía energética, la distribución federal de los recursos y el rol estratégico que cumplen las provincias en el abastecimiento del país. “La ley fue clara al establecer que la Nación no puede tomar decisiones unilaterales sobre YPF sin el aval de las provincias. Por eso este debate tiene que darse con todas las voces, como corresponde en democracia”, cerró el gobernador.