El diputado nacional por Chubut del Frente de Todos, Santiago Igón, le quitó trascendencia desde el oficialismo al proyecto que impulsa la oposición en el Congreso para sancionar la Boleta Única de Papel, ya que dijo, no es la urgencia que tiene la gente. Además, reconoció la interna entre el sector de Alberto Fernández y el de Cristina Kirchner –que él integra- pero sostuvo que se debe a una mirada diferente de las soluciones pero que coincide en un mismo objetivo.

Consultado por ADNSUR sobre el proyecto que la oposición impulsa de una Boleta Única de Papel en vez del sistema tradicional de boletas por partido para las elecciones, Igón sostuvo que en el Frente de Todos “estamos discutiendo el proyecto, pero porque está en comisión” ya que dijo “es un proyecto que nosotros no llevaríamos porque no tiene que ver con la urgencia que tiene la gente”, indicó.

Trelew: promueven el uso de boleta única para las elecciones a intendente

"En una provincia con una densidad poblacional más chica, como Chubut, la boleta puede ser más pequeña, pero estamos hablando una boleta de 45 centímetros por 95, donde hay que marcar los casilleros con crucecitas”, explicó, dando a entender que el sistema es complejo para la gente.

“La oposición plantea que le va a dar más legitimidad al sistema, y que no va a haber fraude cuando desde que hay elecciones en la Argentina, jamás se denunció fraude. Incluso ellos mismos fueron electos por el mismo sistema”, recordó.

"Con el censo se pudo tomar una fotografía de la Argentina a futuro", afirmó el Presidente

Por ello, advirtió Igón que “hay que ser muy cuidadosos porque si hay algo que tenemos que fortalecer es la democracia” aunque si bien “es cierto que a algunos de ellos no les gusta la democracia, pero no son todos. Hay un gran sector del bloque de ellos que empuja por una República y una democracia, y esas son las cuestiones que hay que discutirlas de fondo. La boleta única no es lo que necesitan los argentinos hoy en día”, afirmó.

TENSIONES

Por otra parte, desde ADNSUR se consultó al legislador chubutense sobre las versiones de internas en el oficialismo, entre el sector que apoya al Presidente Alberto Fernández y el que es conducido por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Igón respondió que “en Diputados, no tenemos quórum propio. Hay que establecer negociaciones permanentemente para ver los proyectos de ley que tienen la posibilidad de llegar al recinto. Estamos trabajando bien”.

Alberto Fernández habló sobre la posibilidad de subir las retenciones: "Necesito que el Congreso entienda y acompañe"

“Hubo iniciativas para definir las autoridades en las distintas comisiones, y eso se viene llevando adelante. Germán (Martínez) viene llevando las reuniones de bloque antes de cada una de las sesiones y se viene trabajando bien”, detalló el legislador.

De todos modos, admitió las internas, al reconocer que “independientemente de que no se puede negar que las tensiones están y son fuertes, tienen que ver con miradas. Los dos sectores tienen un mismo propósito, aunque el camino que estamos proponiendo a veces es distinto”.

En abril la canasta básica aumentó 6,2%: para no ser pobre una familia necesitó más de 95 mil pesos

“Esto no significa que pretendemos una Argentina a la que soñamos cuando volvimos a ser gobierno, sí creo que hay que hacer un esfuerzo más grande y esto mismo lo reconoce el propio presidente que tiene que ver con el esfuerzo redistributivo”, señaló el diputado.

En ese sentido, explicó que “no podemos tener trabajadores formales pobres, es la primera vez que nos pasa en Argentina y tenemos que trabajar mucho en ese sentido. Se proponen distintos caminos y eso es una realidad”, admitió finalmente.