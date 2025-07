El reclamo de Chubut no es aislado. Los mandatarios provinciales exigen que el Estado nacional cumpla con los compromisos de coparticipación, transferencia de los fondos recaudados en concepto de Aportes del Tesoro Nacional y los recaudados a través del impuesto a los Combustibles para obras viales.

“Cuando el gobierno dice que la medida que impulsan los gobernadores afecta el equilibrio fiscal, no tiene en cuenta que hay una matriz impositiva muy regresiva”, señaló.

“Cuando se calcula un equilibrio fiscal en base a fondos que por ley deben destinarse al mantenimiento de rutas, no podrían utilizar esa plata para otra cosa. La subejecución de partidas no es equilibrio fiscal. Todos los argentinos pagamos un impuesto sobre los combustibles para el mantenimiento de rutas, pero el gobierno dice que no las va a construir”, analizó el gobernador chubutense.

“Lo que pedimos es que se elimine esa asignación específica y que lo recaudado quede dentro de la masa que debe coparticiparse a las provincias, que nos hicimos cargo de la salud, educación y justicia”, enfatizó.

Torres subrayó una crítica política al oficialismo de Javier Milei, diferenciando la oposición formal del PRO de la visión ultraliberal de La Libertad Avanza:

También reiteró su visión de por qué no buscó un acuerdo cn en Chubut con La Libertad Avanza: “No me parece coherente un acuerdo con LLA, aunque hubiese sido lo más fácil hacerlo. El mayor legado que puede dejar un dirigente político en su historia es la coherencia", dijo.

“El PRO es oposición, perdió las elecciones. ¿De qué sirve amontonarse para ganar una elección si tenés concepciones muy distintas en lo que creés como modelo de país? Hay muchas coincidencias también, pero éstas se pueden mantener si uno concurre solo a las elecciones”, añadió.

También planteó hechos y tensiones personales con el presidente: “No tengo relación directa con el Presidente. Tuvimos un enfrentamiento muy fuerte al inicio y luego logramos hacer un acuerdo por la compensación de deuda. El Milei de redes es distinto al Milei en persona”, diferenció, al referirse a un almuerzo que compartieron, en el que hablaron de los recursos uraníferos de Chubut.

APOYO SELECTIVO Y DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓN

A pesar de sus críticas, Torres destacó que fue parte de un sector que respaldó muchas iniciativas del Gobierno nacional:

“Hemos apoyado al gobierno en muchísimas medidas”, expresó. Pero también consideró que la verdadera firmeza requiere capacidad de diálogo: “Hace falta mucho más coraje para sentarse con alguien con el que no estás del todo de acuerdo, que andar subiendo al ring a todo el mundo. Uno puede mostrar firmeza y coraje sin faltar el respeto”.

CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE FEDERAL, SIN EL KIRCHNERISMO

Torres comentó sobre la conformación del grupo de gobernadores que acompañan la estrategia institucional:

“El grupo se llama: ‘Gobernadores y un Jefe de Gobierno’. Con también la Capital Federal dentro del grupo”, detalló.

Bajo esa lógica, mira al Capital Federal como parte de ese bloque diverso. Asimismo, aclaró su visión sobre posibles alianzas futuras: “Me imagino siendo parte de la construcción de una alternativa republicana y federal. Sería triste que el kirchnerismo vuelva a ser una alternativa”.