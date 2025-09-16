El presidente del Instituto de Asistencia Social, Ramiro Ibarra, salió al cruce de las críticas por el convenio firmado entre Lotería y la empresa Casino Club, que extiende por hasta 15 años las concesiones de las salas de juego que la firma tiene en la provincia a cambio de $ 8.000 millones. El Ejecutivo envió el proyecto a la Legislatura, con el objetivo de aprobarlo en la sesión del próximo jueves.

Frente a las objeciones planteadas por el diputado provincial Emanuel Coliñir, del bloque Arriba Chubut, quien calificó el acuerdo como “una concesión disfrazada de extensión”, Ibarra sostuvo que se trata de un mecanismo transparente, ajustado a la ley vigente y con beneficios concretos para Chubut.

El funcionario recordó que este tipo de convenios no son novedosos en la provincia y cuestionó la mirada de quienes “parecen olvidar” antecedentes recientes. “En 2022 cobraron $ 780 millones y no hicieron una sola obra con ese dinero. Se usó para pagar gastos corrientes de Lotería. Y si nos vamos más atrás, en 2013 se hizo una extensión por diez años de la misma forma, pero sin la autorización de la Legislatura. Fue por decreto del gobernador y lo único que aprobaron los diputados fue el destino de lo que se le bajaba a cada localidad. No conozco una obra que se haya hecho con esos fondos”, aseguró el funcionario, en diálogo con ADNSUR.

Ibarra contrastó esa situación con la gestión actual: “Tras una auditoría que realizamos con la Universidad de La Plata, aumentamos un 568% el canon mensual que le cobramos a los casinos, lo que nos ha permitido sostener programas de acción social y sanear las cuentas. Asumimos con una Lotería fundida y hoy tenemos superávit”.

El presidente de Lotería remarcó que el convenio firmado con Casino Club se enmarca en la ley provincial de concesión de casinos, que autoriza contratos de diez años o más. “Esto es una adenda, una ampliación del plazo que ya había sido licitado en su momento. La Legislatura ya legisló en esta materia”, aclaró. En ese marco, aseguró que no se trata de una nueva concesión, tal como señaló Coliñir, lo que requeriría otro procedimiento más extenso.

Uno de los puntos centrales del acuerdo está vinculado a la ejecución de obras en la provincia, entre ellas una en Comodoro Rivadavia, donde la empresa se comprometió a aportar $ 5.000 millones que se utilizarán para cofinanciar junto al municipio la finalización de los desagües pluviales y su descarga al mar, un proyecto clave para evitar inundaciones. El monto total se abonará en 24 cuotas. "La empresa va a depositar todos los meses y el monto se actualiza con el índice de la construcción", detalló Ibarra.

El resto del dinero será utilizado para finalizar el Centro de Encuentro del barrio INTA, en Trelew. En ese caso, Casino Club se compromete a entregar la obra “llave en mano” antes de que finalice 2027. “Si aumentan los costos, la empresa debe hacerse cargo”, aclara el presidente de Lotería.

Ibarra también destacó que, al momento de asumir, la gestión encontró “balances pendientes desde 2018”, situación que requirió un proceso de ordenamiento administrativo. “Todo eso llevó su tiempo, pero hoy podemos decir que logramos revertir una situación crítica”, afirmó.

En relación a las críticas de Coliñir, quien había advertido que el convenio se trataba de una “concesión encubierta”, Ibarra replicó: “Que un diputado que viene ocupando cargos nacionales o provinciales desde los 20 años desconozca la realidad de Chubut es llamativo. Estamos hablando de obras que llevan más de 12 años abandonadas. Hoy, a través de este acuerdo, encontramos la forma de financiarlas y ponerlas en marcha”.

El funcionario explicó, además, que la concesión original de Casino Club vencía en 2031. El acuerdo firmado prevé una extensión inicial de 10 años y una ampliación por otros cinco adicionales, siempre y cuando la empresa cumpla con los compromisos asumidos en tiempo y forma. “Lo que hicimos fue ordenar un esquema que en 2022 se adelantó de manera irregular y darle un marco que garantice obras concretas y recursos genuinos para la provincia”, concluyó.