El clima político de fin de año está alborotado y no es para menos: quizás no sean los temas que generen la mayor repercusión social, pero son los que desvelan a la dirigencia política. En las próximas horas se definirá si en Chubut habrá o no PASO en 2023, si se aplicará o no una Ley de Lemas, y de la mano de lo anterior, si se votará en conjunto con la Nación o se desdoblarán las elecciones.

Los dos primeros temas están en manos de la Legislatura, y el tercero es resorte del gobernador, pero todo forma parte de un complejo entramado de acuerdos donde juegan un rol clave los dos aspirantes más fuertes a Fontana 50 que tiene hoy el peronismo, como son el intendente comodorense Juan Pablo Luque y el vicegobernador Ricardo Sastre.

Hablamos por un lado de un asunto que sí está plasmado en un proyecto de Ley presentado por el diputado Carlos Eliceche, que consiste en la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, respecto a la selección de candidatos. Ahora, en vez de la continuidad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se habla de dejar la definición en manos de cada partido político, lo que implicaría el regreso de las internas tradicionales.

Pero al mismo tiempo que esta iniciativa, que requiere mayoría simple de 14 votos, la dirigencia del peronismo viene trabajando en la elaboración de un anteproyecto de Ley de Lemas, lo que no sólo eliminaría las primarias, sino que en un mismo electoral unificaría las internas y la general para todos los partidos.

Esto es así porque el “doble voto simultáneo” permitiría que dentro de la oferta electoral de cada partido se presenten todos los candidatos, que sumarán los votos de todo el lema al más votado de ese espacio. Claro que, en este caso, hablamos de una ley electoral que requiere una mayoría especial de 21 votos según la Constitución, por lo cual se requiere un amplio consenso entre los diferentes, actores, para lo cual se trabaja en reuniones y redacciones a último momento.

De la mano de estos dos temas que estamos señalando -que tiene que definir este jueves la Legislatura- está enganchado otro, que es la fecha de elecciones. En este caso, se trata de una decisión por decreto que toma el gobernador Mariano Arcioni, y que está atada a una estrategia nacional del Frente de Todos.

Lo que queremos marcar es que, si hay eliminación de las PASO y Ley de Lemas, es muy probable que a corto plazo se conozca un decreto de convocatoria con anticipo de fecha respecto al calendario nacional, algo que viene siendo alertado y denunciado por la dirigencia de Juntos por el Cambio, que habla de “trampa” y de “cambio de reglas” a último momento.

Pero si la Legislatura no logra avanzar en ninguna reforma electoral este jueves, es una incógnita que decidirá hacer el gobernador, ya que -si todo sigue como hasta ahora- hay quienes opinan que directamente debe votarse en conjunto con la convocatoria a nivel nacional de agosto y octubre.

Como se ve, todo apunta a una sesión de extrema tensión, con un clima caliente a causa de todo lo que está en juego: nada menos que las reglas con las que se jugará el partido del reparto de poder a partir de 2023.