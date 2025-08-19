Héctor Vargas nació y creció en Comodoro Rivadavia, en el seno de una familia trabajadora que le permitió estudiar y recibirse como abogado en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Desde hace varios años reside en Puerto Madryn, donde ejerce su profesión y también se desempeña como docente en escuelas provinciales.

“Para mí es un honor y un placer poder encabezar la lista del PICH a diputado nacional. Somos un espacio que busca romper con el círculo vicioso de la política, no caer en la trampa de votar siempre a los mismos que ya estuvieron en el poder, y ofrecer a los vecinos de Chubut una alternativa genuina, independiente, sin responder a estructuras nacionales ni provinciales”, aseguró en diálogo con Actualidad 2.0.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

SIN DEPENDENCIAS DE LOS GRANDES PARTIDOS

El PICH tiene como presidenta a la diputada provincial Andrea Toro, quien ya había planteado que el espacio pretende consolidarse como una fuerza distinta en el escenario político provincial, con fuerte anclaje en la independencia de los grandes partidos nacionales. Hay que recordar que Toro llegó a la Legislatura provincial en alianza con el libertario César Treffinger, con quien interrumpió el vínculo poco después de que ambos asumieran sus funciones.

En cuanto a las propuestas que pretende llevar al Congreso, Vargas adelantó algunos de los ejes principales que serán difundidos en detalle en los próximos días. Sin embargo, anticipó algunas propuestas generales vinculadas a la pesca, el petróleo y la salud pública, apuntando a la generación de recursos a favor de los habitantes de la provincia.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

“La plataforma completa se va a dar a conocer a través de nuestras redes sociales, pero la idea central es instalar en la agenda legislativa nacional los problemas reales de Chubut, sin subordinarnos a intereses externos”, remarcó.