El martes 8 de abril. Es la fecha definida por la Confederación General del Trabajo (CGT) para llevar a cabo su tercer paro general en oposición al gobierno de Javier Milei. Así lo confirmaron fuentes este domingo.

Es que, si bien ya se había anunciado días atrás esta medida de fuerza a nivel nacional, no había fecha oficializada y recién se conoció en las últimas horas. Sin embargo, según publica infobae, todavía no se resolvió si será con o sin movilización al Congreso Nacional o frente a la Casa Rosada.

“La fecha está definida, los detalles se resolverán el jueves”, explicó un dirigente que integra la mesa chica de la central obrera. Es así que el 20 de marzo, a las 15, en el Salón Saúl Ubaldini del cuarto piso del mítico edificio de la calle Azopardo, el Consejo Directivo definirá esos “detalles”.

Así, la CGT encabezará el 8 de abril la tercera huelga general. La primera fue el 24 de enero de 2024, la más rápida anunciada contra un gobierno democrático desde 1983. El 9 de mayo del mismo año ocurrió el segundo paro nacional, que contó con la participación del transporte y tuvo un fuerte impacto.

El dirigente, Héctor Daer, había dicho al anunciar el paro que el gobierno “pisa las paritarias” y que además nunca existió un punto en común de buena relación. “Este Gobierno no cree en el diálogo, no habla con nadie. Dialogar significa ir a un horizonte de construcción. Esto no sucedió nunca”, consideró.

