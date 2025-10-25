Habrá un centro de cómputos para el escrutinio provisorio de las categorías provinciales
Estará ubicado en la ciudad de Rawson, mientras que los resultados nacionales serán procesados por el Correo Argentino.
Una vez finalizado el acto electoral este domingo 26 de octubre a las 18, comenzará a realizarse en Rawson el escrutinio provisorio para las categorías provinciales del referéndum por las fueros, consejeros a la Magistratura y referéndum municipal de Puerto Madryn.
Se trata del procesamiento de los datos de cada una de las mesas de votación a partir de los telegramas confeccionados por las autoridades de mesa y comunicados al Correo Argentino, que permitirán unas horas después, ir teniendo un resultado parcial del recuento de votos.
La Secretaria Electoral Permanente que conduce Alejandro Tullio, trabajó junto a personal de la Dirección de Informática del Ministerio de Gobierno, en el diseño de un sistema propio de carga de datos que cumple los más altos estándares internacionales, y para ello se montó un Centro de Cómputos en el SUM de Vialidad Provincial en la capital chubutense.
Allí, 20 alumnos de la Escuela Politécnica de Rawson que fueron capacitados a tal efecto, se encargarán de la carga de los datos de los telegramas, en un lugar abierto donde los interesados podrán ver en vivo todo el proceso paso a paso. Para ello, van a tener la posibilidad de estar allí mismo siguiendo todo el trabajo los fiscales que representan a cada una de las agrupaciones políticas, y además se invita a los medios de comunicación que lo deseen a seguir la carga de la información.
Para todos los periodistas y medios interesados, así como para la ciudadanía en general que no pueda estar presente y quiera tener los datos, tendrán a disposición la misma información en tiempo real del resultado de cada una de las categorias discriminada por circuito, ciudad, establecimiento y mesa, a través de la dirección resultados.electoralchubut.gob.ar, página creada especialmente para este comicio.
El trabajo con personal propio y comandado por Tullio, le permitió a la provincia no tener que contratar a una empresa privada y evitar un oneroso gasto de millones de pesos, brindando además una primera experiencia laboral que será remunerada a los jóvenes estudiantes que participarán del histórico acontecimiento.