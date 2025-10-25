Una vez finalizado el acto electoral este domingo 26 de octubre a las 18, comenzará a realizarse en Rawson el escrutinio provisorio para las categorías provinciales del referéndum por las fueros, consejeros a la Magistratura y referéndum municipal de Puerto Madryn.

Se trata del procesamiento de los datos de cada una de las mesas de votación a partir de los telegramas confeccionados por las autoridades de mesa y comunicados al Correo Argentino, que permitirán unas horas después, ir teniendo un resultado parcial del recuento de votos.

La Secretaria Electoral Permanente que conduce Alejandro Tullio, trabajó junto a personal de la Dirección de Informática del Ministerio de Gobierno, en el diseño de un sistema propio de carga de datos que cumple los más altos estándares internacionales, y para ello se montó un Centro de Cómputos en el SUM de Vialidad Provincial en la capital chubutense.

Allí, 20 alumnos de la Escuela Politécnica de Rawson que fueron capacitados a tal efecto, se encargarán de la carga de los datos de los telegramas, en un lugar abierto donde los interesados podrán ver en vivo todo el proceso paso a paso. Para ello, van a tener la posibilidad de estar allí mismo siguiendo todo el trabajo los fiscales que representan a cada una de las agrupaciones políticas, y además se invita a los medios de comunicación que lo deseen a seguir la carga de la información.

Unos 20 estudiantes previamente capacitados participarán de la actividad en el centro de cómputos.
Para todos los periodistas y medios interesados, así como para la ciudadanía en general que no pueda estar presente y quiera tener los datos, tendrán a disposición la misma información en tiempo real del resultado de cada una de las categorias discriminada por circuito, ciudad, establecimiento y mesa, a través de la dirección resultados.electoralchubut.gob.ar, página creada especialmente para este comicio.

El trabajo con personal propio y comandado por Tullio, le permitió a la provincia no tener que contratar a una empresa privada y evitar un oneroso gasto de millones de pesos, brindando además una primera experiencia laboral que será remunerada a los jóvenes estudiantes que participarán del histórico acontecimiento.

