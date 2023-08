El próximo domingo habrá nuevamente elecciones y los ciudadanos se encontrarán con 31 boletas en total en los cuartos oscuros. El dato lo confirmó el secretario electoral del Juzgado Federal de Rawson, Enrique Kaltenmeier, al informar sobre las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán en todo el país para elegir a los candidatos que competirán en las generales del 22 de octubre.

Particularmente los chubutenses volverán a las urnas a 15 días de haber votado y en esta oportunidad sufragarán en 1416 urnas que esta semana se comenzarán a distribuir en todo el territorio provincial.

En diálogo con Radio Chubut, Kaltenmeier indicó que el domingo 13 de agosto el ciudadano se encontrará en los cuartos oscuros “con 31 boletas en total” y reveló que “hay 26 fórmulas presidenciales”.

Dijo además que, de esas 31 boletas, “7 de ellas van con boleta corta” y recordó que en este turno electoral los chubutenses elegirán candidatos a presidente, vicepresidente, parlamentarios del Mercosur Distrito Nacional, 3 diputados nacionales por Chubut y parlamentarios del Mercosur Distrito Regional, “es decir que son 4 cuerpos de boleta”.

En ese marco el funcionario de la justicia electoral reconoció que ante tanta cantidad de boletas “existe confusión” en el electorado, e incluso indicó que al existir 26 fórmulas presidenciables también “es problemático en términos operativos”.

En relación a las 1416 urnas en las que se votará, el secretario electoral del Juzgado Federal de Rawson indicó que de acuerdo a lo previsto por el Correo Argentino “la distribución de las mismas empieza el día miércoles con la línea sur, desde Senguer hasta Escalante”, y detalló que “algunas oficinas del Correo funcionan como oficina intermedia”.

Y en torno a cómo será la disposición de las boletas en los cuartos oscuros, incluso en los denominados cuartos oscuros móviles, y ante “la imagen compleja con la que se puede encontrar el ciudadano”, informó que “para evitar se genere confusión en el electorado” la ubicación se realizará “por orden numérico creciente de izquierda a derecha”.

Sanciones

También recordó Kaltenmeier que “el voto es obligatorio en toda elección” y que “las sanciones existen y se aplican”.

Reconoció que “las multas no están actualizadas” en relación a los montos y explicó que “esto requiere que el Congreso lo modifique”, porque “ha quedado una multa entre 50 y 500 pesos”.

De todos modos, sostuvo que “las personas quedan registradas si no votan o no justifican ese no voto” y tal situación se asienta en un registro que luego les traerá dificultades para realizar trámites por ejemplo ante el Registro Civil, así como también podrían recibir sanciones administrativas en el caso de los empleos públicos.

Dónde consultar el padrón

Kaltenmeier recordó que la población puede consultar el padrón para informarse sobre el lugar donde debe votar por tres canales oficiales. La página web padron.gob.ar, de la Cámara Nacional Electoral, un chat de whatsapp dispuesto a nivel nacional (+54 9 11 24554444) y a través de la aplicación Mi Argentina, donde existe un botón identificado con la expresión: Donde Voto.

También confirmó que los ciudadanos votarán el domingo “en el mismo lugar que el 30 de julio”.

Por último, recordó que sigue abierto el registro de voluntarios para ejercer como autoridades de mesa. Indicando que los interesados podrán comunicarse al mail autoridadmesachubut@gmail.com

Y remarcó que para esa tarea el Ministerio del Interior de la Nación dispuso de un viático de 40.000 pesos para los que participen en los tres procesos electorales. Es decir las elecciones PASO del domingo que viene, las generales del 22 de octubre y una eventual segunda vuelta si la hubiera en el mes de noviembre.