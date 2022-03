El ministro de Economía Martín Guzmán habló este viernes sobre el acuerdo que el gobiern alcanzó con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda de US$ 45.000 millones contraída por el Gobierno de Mauricio Macri, y aseguró que la Argentina incrementará sus reservas en alrededor de US$ 6.200 millones en el corto plazo.

"Reducir la inflación es el principal objetivo de la política macroeconómica y acumular reservas es el punto de partida", explicó Guzmán en diálogo con El Destape Radio, tras remarcar que el aumento de precios de febrero y marzo muestra "signos de tensión". Se necesita, consideró, "calmar las expectativas y no hay manera de hacerlo con escasez de reservas".

Los desembolsos mencionados, explicó además, ingresarán a las arcas del Banco Central una vez que el Congreso Nacional y el directorio del FMI confirmen el acuerdo, a través de US$ 7.000 millones de Derechos especiales de Giro (DEG) que al cambio significan US$ 9.800 millones.



"Descontados los vencimientos con el FMI de marzo y abril, las reservas se incrementarán alrededor de US$ 6.200 millones gracias al desembolso que realizarán una vez que se apruebe el acuerdo en el Congreso y en el directorio del FMI", indicó



Cabe destacar que el texto del acuerdo ya ingresó al Congreso a través de la Cámara de Diputados, y será debatido en los próximos días.

"Es la primera vez que un acuerdo con el FMI tendrá que ser considerado por el Congreso de la Nación, a través de una ley que nosotros propusimos", agregó.

Por otro lado, el ministro aseguró que el propio FMI evaluó que el programa previsto en el préstamo otorgado al Gobierno de Macri "fracasó", y parte de aquellos desembolsos terminaron en una "fuga de divisas".



"También reconocieron que debieron haber habido controles de capitales para evitar que pase lo que pasó. No quedaron ni escuelas ni hospitales, sino sólo problemas", subrayó.



Y enfatizó:: "Este acuerdo no tiene ninguna de las condicionalidades que podríamos denominar standard. No hay reforma previsional, ni laboral, ni privatización de empresas públicas, ni ajuste del gasto".

En cuanto a la situación tarifaria, remarcó que aquellos usuarios de "mayor vulnerabilidad tendrán aumentos del 20%, muy por debajo del promedio de variación salarial", y dio detalles sobre la segmentación que estará centrada en los sectores de "mayor capacidad económica, a quienes se les eliminarán los subsidios", en tanto que los sectores medios tendrán actualizaciones de "aproximadamente el 80% del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior".