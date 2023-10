El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, admitió que aún no pudo reunirse con el gobernador electo Ignacio Torres y más allá de estar esperando ese llamado confió en que podrán construir “una relación de madurez política y que vamos a gobernar en conjunto”, pese a pertenecer a distintos signos políticos.

“Si le va muy bien al gobernador electo nos va a ir muy bien a todos los chubutenses. Hay que terminar con esa mezquindad” dijo Sastre al programa “Sin Hilo”, que se emite en simultáneo por Canal 12 y ADNSUR, en una entrevista en la que también planteó su preocupación ante la poca presencia de funcionarios de Puerto Madryn en el futuro gabinete provincial teniendo el peso que tiene su ciudad. “Yo en su momento creí que era conveniente que Puerto Madryn tuviera su ministro de Turismo” aseguró.

Y respaldó sus dichos en el hecho que la ciudad del golfo “ha hecho punta” en ese tema “y hoy estamos enmarcados dentro de los cuatro destinos más importantes de Argentina” dijo. Sin embargo, afirmó que con el futuro ministro de Turismo, el esquelense, Diego Lapenna, “tengo excelente relación y se lo expresé personalmente. Nos va a tener que unir un vínculo fuerte porque es una de las principales economías que tenemos en la ciudad. Quiero que nos vaya muy bien. Nosotros tenemos que pensar en el turismo de la provincia del Chubut”, afirmó.

De todos modos y sin dejar de mencionar que “me hubiese gustado ver presencia de algún profesional o vecino de Puerto Madryn en algún equipo de trabajo”, Sastre dejó en claro en relación a los funcionarios designados por Torres que “son decisiones que uno respeta”. Aunque agregó que “no quiero pensar que esto es animosidad ni mucho menos pensar que esto se arma en un contexto donde se dice: dejamos a Madryn de lado”.

EL RECLAMO POR LA COPARTICIPACIÓN

Tras revelar además que con el gobernador electo Ignacio Torres “hablamos por teléfono en un par de ocasiones”, el intendente de Puerto Madryn volvió a referirse a la polémica en torno a los fondos que la ciudad recibe en concepto de compensación por coparticipación. “En una de las pocas charlas que he mantenido con el gobernador electo me ha expresado su conocimiento del tema y me ha mencionado que nos quedemos tranquilos que Puerto Madryn tiene que llegar a cobrar lo que le corresponde. Así que en ese aspecto confío y creo en su palabra que así va a hacer” indicó.

Sin embargo, dijo que la solución al tema “tiene que ser por ley” y en ese marco agradeció al actual gobernador Mariano Arcioni por el envío de esos fondos a la municipalidad de Puerto Madryn porque “nos dio la palabra y nos cumplió en absolutamente todo”.

Para dar cuenta de la situación que los afecta, detalló que “no podemos estar cobrando coparticipación por cerca de 78 o 80.000 habitantes cuando todos sabemos que Puerto Madryn está rondando los 130.000 o 135.000 habitantes”. Por eso dijo que como intendente “no estoy dispuesto a seguir resignarlo” y afirmó que “Puerto Madryn tampoco puede ser el sostén del resto de los municipios. No podemos declinar lo que nos corresponde” disparó.

Agregó que “acá nadie está hablando de un resarcimiento histórico hacia la ciudad” y habló de “la paradoja” que existe en relación al reclamo que Torres hará ante la Nación por el mismo tema que perjudica a Chubut. “Fíjense qué paradoja, por un lado, tenemos que ir a reclamar a Nación lo que los chubutenses creemos que nos corresponde y Puerto Madryn está reclamando exactamente lo mismo al gobierno provincial” sostuvo.

Por eso indicó que respecto al reclamo de la ciudad del golfo “estamos tratando de arreglar las cosas mediante el diálogo” pero aclaró que eso no significa “claudicar en los intereses de la ciudad de Puerto Madryn”.

Ante lo que se mostró optimista en que “sería mucho mejor si lo podemos ir hablando antes” con quien será el gobernador de Chubut a partir del 10 de diciembre.