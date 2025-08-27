Guillermo Francos sobre el caso ANDIS en Diputados : "Se orquestó una operación política"

El Gobierno nacional enfrenta una semana crítica. A la creciente tensión social por el ajuste económico se suman dos escándalos que minan la credibilidad de la gestión de Javier Milei: la denuncia por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la grave crisis sanitaria por fentanilo contaminado, que ya dejó un saldo trágico.

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó este miércoles 27 de agosto pasadas las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados para informar sobre el estado de la administración nacional.

Sin embargo, la sesión arrancó cerca de las 12:27. Allí, el ministro coordinador se presentó para mostrar su informe ante los legisladores, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. Si bien la exposición incluye un repaso de los principales ejes de gestión, la atención está puesta en las respuestas sobre dos casos que generan fuerte presión política dentro y fuera del oficialismo.

Por un lado, el fentanilo ya se cobró la vida de cerca de un centenar de personas. Si bien el Gobierno desplazó a algunos funcionarios de segunda línea, las críticas apuntan a la falta de controles sanitarios y a la descoordinación estatal. La Justicia avanza con la investigación y no se descarta que haya responsabilidades mayores.

Por otro lado, los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, exabogado y amigo personal del presidente Javier Milei, destaparon una presunta red de corrupción que incluye pedidos de coimas a laboratorios. Las grabaciones comprometen indirectamente a Karina Milei, hermana del presidente y figura clave del círculo íntimo del poder.

LA PALABRA DE FRANCOS

Desde el inicio de su exposición, el funcionario apuntó directamente contra el kirchnerismo. “Hace una semana, en este recinto, al igual que en el Senado, vimos cómo gran parte de la oposición puso en cuestionamiento el proyecto económico del Gobierno”, señaló.

Y fue más allá: “No resulta para nada extraño que muchos de los protagonistas de esos cuestionamientos sean los mismos que nos dejaron al borde del abismo en 2023, con la hiperinflación a la vuelta de la esquina y el 57% de los argentinos hundidos en la pobreza”.

Francos justificó el rumbo del Gobierno con fuertes críticas a la gestión anterior: “Los mismos que dejaron nuestro país con un déficit del 15% del PBI, consecuencia de la emisión monetaria descontrolada y el gasto público irracional e irresponsable. Gastaban más de lo que tenían e incluso más de lo que emitían: ¿a quién, en su sano juicio, le puede parecer esto un modelo de crecimiento?”

Luego sumó una estimación económica: “En los últimos 15 años, el déficit financiero anual fue en promedio del 5% del PBI. Eso equivale a unos 450.000 millones de dólares. Solo en 2023, el déficit fue de 100.000 millones. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿A dónde fue a parar?”, lanzó.

Con ese mismo tono, buscó ejemplificar el costo de la deuda heredada: “Con apenas el 2% de ese monto se podrían haber reconstruido los 40.198 kilómetros de rutas de Vialidad Nacional, o dar un bono de 56.000 dólares a cada jubilado, o pagar durante 15 años 400.000 pesos extras todos los meses”.

En cuanto al balance de gestión, el funcionario hizo hincapié en los avances económicos, en especial la aplicación de la "premisa del déficit cero", que, según dijo, "sentó las bases de un verdadero cambio de paradigma".

En tanto, resaltó que en sólo 20 meses, el Gobierno logró "desacelerar la inflación de forma contundente" y está cerca de eliminarla, ya que en julio la inflación fue del 1,9%, el tercer mes consecutivo por debajo del 2%.

Además, señaló que la actividad económica creció un 6,4% interanual en junio, y que los salarios aumentaron un 20,7% en el primer semestre de 2025, superando en 5,6 puntos porcentuales a la inflación del periodo, que fue del 15,1%.

Francos resaltó que hoy Argentina es "el único país de Sudamérica con superávit fiscal" y que, junto con Australia, Dinamarca y Noruega, está en un grupo selecto de países con saldo positivo en sus cuentas públicas a nivel global.

Sobre la deuda pública, afirmó que el gobierno la redujo en 54.000 millones de dólares, un 10% menos que la deuda heredada.

"La fórmula es simple: déficit cero, emisión cero" y recordó que con esta estrategia, después de tres años, Argentina logró salir del "podio mundial de inflación", un lugar negativo que compartía con países como Zimbabue y Venezuela.

Por otro lado, cuestionó a la oposición: “Me interesa saber qué dirían ustedes si como gobierno hubieran sacado a más de 12 millones de argentinos de la pobreza. ¿Qué dirían si hubieran reactivado la actividad económica, dándole impulso al sector productivo? ¿Hablarían de crueldad? Porque yo creo que no hay gobierno menos cruel que el que baja la pobreza y pone en movimiento la economía”, lanzó.

“Quiero que quede algo muy claro. Nosotros no gobernamos para perpetuarnos en el poder, sino para rescatar a nuestro país de la decadencia a la que fue sometida y encaminarla hacia un futuro de trabajo, progreso y libertad. Y esto implica un gran esfuerzo por parte de todos los argentinos, porque la solución no está en hacer las cosas rápido, sino en hacer las cosas bien”, resaltó.

Más allá de los números, el foco político de la jornada está puesto en las explicaciones esperadas sobre los dos temas que más incomodan hoy al Ejecutivo: por un lado, la crisis del fentanilo contaminado, que dejó cerca de un centenar de víctimas, y sobre la que se cuestiona la falta de controles sanitarios y la descoordinación del Estado.

Por otro, el escándalo por presunta corrupción en la ANDIS, tras la filtración de audios del ex titular Diego Spagnuolo, exabogado y amigo personal del presidente. Las grabaciones sugieren un esquema de pedidos de coimas a laboratorios y salpican de forma indirecta a Karina Milei, hermana del presidente y figura clave del oficialismo.

LA DENUNCIA POR CORRUPCIÓN EN ANDIS

El jefe de Gabinete, dijo que se está usando políticamente la difusión de supuestos audios del extitular del organismo, Diego Spagnulo, y denunció que "se orquestó una operación política". Agregó que esas maniobras serán enfrentadas "con transparencia y respetando la división de los poderes”.

También criticó al Congreso por aprobar una ley de emergencia en discapacidad, ya que implica gastos que el Estado hoy no puede afrontar. En sus palabras:

“Mientras que el Congreso Nacional sancionaba una Ley de Emergencia en Discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Francos fue más allá y aseguró que todo esto forma parte de un mismo problema: “Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar”.

En respuesta, anunció medidas: “Remover al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, además de intervenir el organismo para garantizar su correcto funcionamiento, y realizar una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes, con énfasis en el sistema de compras y contrataciones”.

QUÉ DIJO SOBRE EL FENTANILO CONTAMINADO

Francos explicó que el caso se está investigando por una denuncia hecha por ANMAT, y que el Ministerio de Salud está colaborando. “La catástrofe sanitaria que estamos atravesando producto del fentanilo contaminado, es un suceso que está siendo investigado a partir de una denuncia iniciada por la ANMAT, donde el Ministerio de Salud impulsó la investigación y aportó pruebas”, mencionó.

Además, sostuvo queque el Instituto Malbrán actúa como perito principal. Por otra parte, menciono que gracias al avance de la causa, se dictó prisión preventiva al dueño del laboratorio HLB Pharma.

LAS PREGUNTAS Y CHICANAS DE LOS DIPUTADOS

En el marco de la sesión llevada adelante en el Congreso, Christian Castillo , diputado del Frente de Izquierda, consultó a Francos: “¿Por qué han crecido los contratos y negocios que han tenido los Kovalivker (dueños de la Droguería Suizo Argentina) mientras despidieron trabajadores en Andis? ¿Usted pone las manos en el fuego por Karina Milei?".

Por su parte, Juan Manuel López de la Coalición Cívica cuestionó al Gobierno. “Ustedes generaron demasiadas expectativas (por terminar con la corrupción), y evidentemente no son la excepción a lo que ocurre en la administración pública de este país. Voy a preguntar sobre la droguería Suizo Argentina porque hasta el momento no dieron respuestas suficientes a hechos graves, precisos y concordantes. Por más que hayan aparecido en audios en un momento oportuno, pero da cuenta de que no nos sorprende y parece bastante precisa la información”, expresó.

Por otro lado, Miguel Ángel Pichetto se refirió a los audios que se filtraron y remarcó que “tiene que haber información”.

"Cuando ocurre un evento adverso al Gobierno, un hecho que sacude las estructuras y a la opinión de la sociedad por supuestas irregularidades o hechos que tienen que ser investigados en el plano judicial, el Gobierno tiene que dar respuestas, tiene que haber información", expresó.

“El silencio, de ninguna manera, es el método que el Gobierno debe elegir para afrontar esto. Demuestra carencia de nivel institucional y de gestión, no están preparados para la adversidad”, agregó.

EL GOBIERNO BUSCA QUE PASE AL MINISTERIO DE SALUD PARA CONTROLAR LICITACIONES

El Gobierno nacional analiza realizar cambios administrativos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras el escándalo de los audios de su entonces director ejecutivo, Diego Spagnuolo, quien denunció un presunto entramado de coimas entre funcionarios y la droguería Suizo Argentina.

La semana pasada se realizaron un total de 14 allanamientos por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la causa abierta por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); entre ellos, las oficinas de la droguería Suizo Argentina y de ANDIS.

En medio de la grave denuncia, la Casa Rosada estaría evaluando que ANDIS deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud asuma una mayor responsabilidad sobre su funcionamiento, aseguró una fuente de la cúpula presidencial a Infobae, en medio del escándalo que por estas horas salpica a varios funcionarios nacionales.