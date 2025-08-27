El Gobierno nacional enfrenta una semana crítica. A la creciente tensión social por el ajuste económico se suman dos escándalos que minan la credibilidad de la gestión de Javier Milei: la denuncia por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la grave crisis sanitaria por fentanilo contaminado, que ya dejó un saldo trágico.

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó este miércoles 27 de agosto pasadas las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados para informar sobre el estado de la administración nacional.

Sin embargo, la sesión arrancó cerca de las 12:27. Allí, el ministro coordinador se presentó para mostrar su informe ante los legisladores, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. Si bien la exposición incluye un repaso de los principales ejes de gestión, la atención está puesta en las respuestas sobre dos casos que generan fuerte presión política dentro y fuera del oficialismo.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Por un lado, el fentanilo ya se cobró la vida de cerca de un centenar de personas. Si bien el Gobierno desplazó a algunos funcionarios de segunda línea, las críticas apuntan a la falta de controles sanitarios y a la descoordinación estatal. La Justicia avanza con la investigación y no se descarta que haya responsabilidades mayores.

Por otro lado, los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, exabogado y amigo personal del presidente Javier Milei, destaparon una presunta red de corrupción que incluye pedidos de coimas a laboratorios. Las grabaciones comprometen indirectamente a Karina Milei, hermana del presidente y figura clave del círculo íntimo del poder.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

LA PALABRA DE FRANCOS

Desde el inicio de su exposición, el funcionario apuntó directamente contra el kirchnerismo. “Hace una semana, en este recinto, al igual que en el Senado, vimos cómo gran parte de la oposición puso en cuestionamiento el proyecto económico del Gobierno”, señaló.

Y fue más allá: “No resulta para nada extraño que muchos de los protagonistas de esos cuestionamientos sean los mismos que nos dejaron al borde del abismo en 2023, con la hiperinflación a la vuelta de la esquina y el 57% de los argentinos hundidos en la pobreza”.

Francos justificó el rumbo del Gobierno con fuertes críticas a la gestión anterior: “Los mismos que dejaron nuestro país con un déficit del 15% del PBI, consecuencia de la emisión monetaria descontrolada y el gasto público irracional e irresponsable. Gastaban más de lo que tenían e incluso más de lo que emitían: ¿a quién, en su sano juicio, le puede parecer esto un modelo de crecimiento?”

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Luego sumó una estimación económica: “En los últimos 15 años, el déficit financiero anual fue en promedio del 5% del PBI. Eso equivale a unos 450.000 millones de dólares. Solo en 2023, el déficit fue de 100.000 millones. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿A dónde fue a parar?”, lanzó.

Con ese mismo tono, buscó ejemplificar el costo de la deuda heredada: “Con apenas el 2% de ese monto se podrían haber reconstruido los 40.198 kilómetros de rutas de Vialidad Nacional, o dar un bono de 56.000 dólares a cada jubilado, o pagar durante 15 años 400.000 pesos extras todos los meses”.

Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut

Más allá de los números, el foco político de la jornada está puesto en las explicaciones esperadas sobre los dos temas que más incomodan hoy al Ejecutivo: por un lado, la crisis del fentanilo contaminado, que dejó cerca de un centenar de víctimas, y sobre la que se cuestiona la falta de controles sanitarios y la descoordinación del Estado.

Por otro, el escándalo por presunta corrupción en la ANDIS, tras la filtración de audios del ex titular Diego Spagnuolo, exabogado y amigo personal del presidente. Las grabaciones sugieren un esquema de pedidos de coimas a laboratorios y salpican de forma indirecta a Karina Milei, hermana del presidente y figura clave del oficialismo. Salió el nuevo DNU en Chubut: la circulación en Comodoro y Rada Tilly será hasta las 19 horas

EL GOBIERNO BUSCA QUE PASE AL MINISTERIO DE SALUD PARA CONTROLAR LICITACIONES

El Gobierno nacional analiza realizar cambios administrativos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras el escándalo de los audios de su entonces director ejecutivo, Diego Spagnuolo, quien denunció un presunto entramado de coimas entre funcionarios y la droguería Suizo Argentina.

La semana pasada se realizaron un total de 14 allanamientos por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la causa abierta por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); entre ellos, las oficinas de la droguería Suizo Argentina y de ANDIS.

En medio de la grave denuncia, la Casa Rosada estaría evaluando que ANDIS deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud asuma una mayor responsabilidad sobre su funcionamiento, aseguró una fuente de la cúpula presidencial a Infobae, en medio del escándalo que por estas horas salpica a varios funcionarios nacionales.