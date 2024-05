Guillermo Francos evalúa pedirles la renuncia a los directores de empresas públicas. Así lo reveló el flamante Jefe de Gabinete, en el marco de una conferencia de prensa. Cabe recordar que los mencionados directores habían sido designados por el exfuncionario, Nicolás Posse, quien renunció a su cargo el lunes por la noche.

Además, antes de su diálogo con la prensa, Francos mantuvo una reunión de gabinete en el salón Eva Perón, de Casa Rosada. De esta forma, inició la transición con el equipo de Posse.

“Desde mi nuevo rol, mantuvimos un primer encuentro junto con integrantes del Gabinete. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza depositada para estar al frente de la Jefatura de Gabinete”, expresó en su cuenta de X.

Renunció Nicolás Posse, jefe de Gabinete de Milei: Guillermo Francos lo reemplazará

Por otra parte, durante su conferencia de prensa, Guillermo Francos se refirió a los directores de las empresas públicas, designados anteriormente por Posse y reveló que evalúa pedirles la renuncia.

“No me gusta la palabra echar, yo creo que hay etapas que se cumplen, puede haber cambios de gestiones, pero no puedo decir en este momento cuáles van a cambiar”, remarcó.

“Voy a conversar con cada uno de ellos, ver cuáles son sus programas de acción, los tiempos que tienen, y veremos. No creo que sea todo lo mismo, creo que hay que analizar. Uno no puede decir: 'Acá no se hizo nada', porque yo tampoco lo sé. Tengo que ponerme en el tema, ver hasta dónde se avanzó y cómo se sigue de acá para adelante”, había anticipado a Radio Mitre.