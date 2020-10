RAWSON (ADNSUR) - Los referentes gremiales realizaron este viernes a la mañana una conferencia de prensa en Casa de Gobierno en Rawson, donde desde ayer a la noche mantenían un acampe, fuera y dentro del edificio. Dirigentes de los gremios APEL, Atech, Sitravich, entre otros, manifestaron su malestar por la falta de respuestas durante el encuentro de ayer jueves con los ministros de Gobierno, José Grazzini y de Economía, Oscar Antonena, a quienes les exigieron detalles sobre la salida del pago escalonado y el pago de los haberes adeudados.

Carlos Milani, secretario general del Sitravich, explicó que durante el encuentro con funcionarios "nos mostraron los números de la provincia, la recaudación, el fondo Fiduciario y la colocación de letras para el pago de salarios.

Pero todo ese dinero que ronda los 9 mil millones en tres meses, lo único que hace es sostener la actual situación que tenemos con la salarios. No al pago de deuda, sino al pago atrasado, porque nos aclararon que en el mes de noviembre, cuando entre el 5 y el 10 se estarían depositando los haberes de todos los rangos, pero el 3 y 4 cobrarán agosto, y el 1 y 2 más salud cobrarían septiembre. Esto se mantendría hasta fin de año, y en diciembre contemplan el pago de un medio aguinaldo, que sería el de junio, pero depende de la colocación de Letras y cualquier otra situación dependerá de futuras negociaciones".

ADN SUR Agencia de Noticias

Por su parte, tras conocer los alcances y los números de la provincia, Carlos Sepúlveda aseguró que "éstas reuniones nos generan más incertidumbre que certeza, en Salud solo nos confirmaron el depósito el sueldo de hoy, pero hay una situación muy compleja en la salud pública, la gran cantidad de casos en epidemiología, los trabajadores no hemos sidos cuidados y no se ha marcado una prioridad para salud pública. Vamos a seguir con las asambleas definiendo como continuamos".

En tanto, Santiago Goodman de Atech, llamó a una medida de fuerza "de forma organizada" para la próxima semana: "Convocamos a todos y todas para llevar adelante una medida la semana que viene, debemos aglutinar acciones que nos pongan en las calles y en las rutas para poder revertir esto". Asimismo, aseguró que "hay un camino, pero no lo quiere tomar. Viene rechazando la tributaria. No hay posibilidad de que esto se revierta si no tenemos ingresos genuinos".

"Nuestra posicion fue es y será el pago en tiempo y forma de los salarios", señaló el representante del gremio legislativo, Angel Sierra.

"En la reunión de ayer nos mostraron los números de la provincia, pero no se ha dicho que todo el dinero que ronda el 19 millones de pesos, lo único que hace es sostener la actual situación que tenemos. No hay dinero destinado al pago de deudas, sino al pago de salarios y de forma atrasada", dijo.

Respecto a los trabajadores de la salud pública, señaló que "lo único que anunciaron es el pago de hoy del mes de agosto, no sabemos cuándo van a pagar el aguinaldo y retroactivo. Hay una situación muy compleja en la salud pública y del área de epidemiología con la cantidad de casos y con trabajadores que no están siendo cuidados. Vamos a seguir con asambleas".