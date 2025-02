QUIROGA, EL APUNTADO

En los próximos días, se abrirá formalmente la investigación judicial contra el titular de ATE, Guillermo Quiroga, denunciado por su ex colega del gremio, Claudia Barrionuevo, por supuesto desvío ilegal de fondos del sindicato hacia sus cuentas personales.

La decisión judicial de permitir el acceso a la información de las cuentas bancarias de Quiroga y su ex pareja, Mirta Simone, apuntaría a determinar la transferencia de fondos del gremio hacia dos cuentas por $ 20.000.000 en cada caso, más un retiro en efectivo por caja de otros $ 7.000.000.

En total, se investiga un presunto desvío por 47.000.000 de pesos -correspondientes al descuento a afiliados de Chubut- que habrá que determinar qué destino tuvieron, si es que fueron gastados en cuestiones gremiales o personales del dirigente.

Tal como anticipamos en la columna anterior de Bambalinas, la relación política de Quiroga con la gestión de Ignacio Torres había comenzado bien, pero viró 180 grados con una movilización encabezada por el dirigente en educación, que le ganó la desaprobación de las máximas autoridades del Ejecutivo.

A días del inicio de clases, ¿podrá existir la convocatoria a una medida de fuerza de auxiliares que impida la apertura de escuelas? El mensaje en las redes de Quiroga hace sospechar sobre esto, aunque hay una ley de emergencia alimentaria vigente que impide que esto suceda en los casos en que existen comedores.

ENMIENDA OPORTUNA

A propósito de la investigación judicial contra Guillermo Quiroga, y viendo lo ocurrido con el titular de Atech, Daniel Murphy, llega en un momento clave la ley que tratará la Legislatura el 27 de febrero, con la reforma de los artículos sobre los fueros.

Tal como anticipó ADNSUR, tal modificación apunta a eliminar el privilegio de los fueros no sólo a la clase política, sino a la dirigencia sindical, y consiste en borrar el criterio según el cual las penas y condenas no pueden ejecutarse.

Esto significa que si un dirigente sindical es alcanzado por un juicio y posterior culpabilidad ante un caso penal, nada impide que se llegue al fondo del asunto, sin cargo que lo proteja.

Incluso una de las versiones que circula en Rawson es, ante la posibilidad de que la causa contra Quiroga llegue hasta el final, si no comenzará una oleada de reclamos de los representantes activos del Instituto de Seguridad Social y Seguros para que sea apartado de su cargo de vocal al que accedió en octubre último.

OTRO DIRIGENTE DE ATECH CONDENADO ¿Y EXONERADO?

Siguiendo con la temática de dirigentes gremiales ante el banquillo de la justicia, esta semana se conoció la pena de un año contra el titular de Atech, Daniel Murphy, encontrado culpable de haber atentado contra instalaciones del Estado, por haber roto el vidrio de una puerta del Ministerio de Economía en una manifestación.

Fuentes gubernamentales aseguran que una vez que esto quede ratificado en segunda instancia, el paso siguiente será la exoneración del dirigente, porque así lo marca la ley de empleados públicos: es obligación despedir a quien fue encontrado culpable de atentar contra el Estado.

Ocurre que previo al caso Murphy, hay un antecedente no cumplido: es el de Santiago Goodman, condenado hace dos años por haber sido coautor del incendio que destruyó instalaciones de la Legislatura en septiembre de 2019.

Sin embargo, a pesar de la condena, Goodman sigue en su cargo de bibliotecario en el Ministerio de Educación, al parecer beneficiado con la falta de interés político en avanzar con el trámite.

AÑO ELECTORAL DOCENTE

Otro dato interesante al haberse conocido la condena contra Daniel Murphy, es que antes de fin de año vencen los mandatos de la dirigencia de la Atech, el gremio docente con más afiliados en Chubut.

La información que circula por las oficinas de la capital provincial indica que se viene trabajando en el armado de una lista que tendría muchos recursos y banca política, y que estaría en condiciones de pelear la conducción a la Lista Lila.

Las miradas respecto a la figura que encabezaría el interés por quedarse con el gremio, apuntan al ex dirigente de Atech y de la CTA, Tomás Montenegro, hombre de Esquel quien ya estuvo varios años en cargos importantes dentro del sindicato de los trabajadores de la educación.

Habrá que esperar la convocatoria a elecciones y ver si se confirma el nombre y su lista y cuántos estarán dispuestos a dar la pelea contra la Lista Lila, que terminó con sus dirigentes muy castigados y poca adhesión a la convocatoria a sus últimas medidas de fuerza.

UNA FOTO QUE VOLVIÓ A PROVOCAR “RUIDO”

La semana pasada hablamos en este espacio sobre “otro año en el paraíso”, vinculado a la relación entre el intendente Othar Macharashvili y su vice, Maximiliano Sampaoli, que habían iniciado el año con desencuentros similares a los que caracterizaron gran parte del 2024. Sin embargo, durante la semana hubo una reunión de 2 horas en las que, según confiaron colaboradores directos, pudieron limar asperezas y acordar seguir hacia delante, dejando de lado las intrigas atribuidas a “los entornos”.

Sin embargo, el jueves hubo una foto y un duro posicionamiento, posteado por el ex intendente Juan Pablo Luque en sus redes sociales, que volvió a generar ruido, ya que el texto del posicionamiento, a raíz de la situación que atraviesa el petróleo en la región, fue de contenido crítico hacia los gobiernos, sin distinciones. ¿Qué decía el posteo? Aludía a la preocupante situación por los despidos en Halliburton e YPF, pero cuestionando especialmente que el tema “no aparece en la agenda de los poderes ejecutivos nacional, provincial ni local”.

Esa última mención, que involucra directamente a la administración de Othar Macharashvili, fue la que provocó las miradas de extrañeza, al mostrar a su viceintendente en la misma mesa.

Entre el bloque y el intendente

Colaboradores del intendente Macharashvili reconocieron que al hombre del sombrero no le gustó nada la publicación, pero entendieron la explicación que dio el vice, al referir que la convocatoria de su ex jefe político había sido para todo el bloque de concejales y a su entender, sería difundido como un posicionamiento del bloque oficialista. Sin embargo, como se observa en la imagen, finalmente se posteó una foto que incluye a los concejales y al viceintendente, pero también a otros integrantes del PJ que adhieren al ex intendente.

“Nos dijo él participó porque iba a ser un posicionamiento del bloque de concejales por la situación petrolera, pero no como algo de un sector del PJ al que representa Luque”, citaron desde ese sector, bajando la espuma al desencuentro. “La foto provoca ruido, pero la relación no se volvió a tensar, Othar y Maxi tuvieron varias reuniones esta semana y van a seguir trabajando juntos, por fuera de esta chicana. Incluso el sábado hubo una convocatoria del PJ, con los intendentes que vinieron por el Aniversario, pero ellos no asistieron, porque el intendente está convencido de que no es momento para empezar a plantear temas político-partidarios”.

Al parecer, el vice quedó otra vez entre dos fuegos cruzados: no podía dejar de asistir a una convocatoria del bloque de concejales con los que debe trabajar todo el año; volvieron a criticarlo los colaboradores del intendente que más desconfianza le tienen; y también habría recibido los reproches del luquismo, por no haber compartido en sus redes sociales el posteo que hizo Luque en Instagram.

EL PJ SE REUNIÓ EN COMODORO Y HUBO DURAS CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE OTHAR

Un día antes de los festejos por el aniversario de Comodoro, los máximos referentes del PJ de Comodoro y provincial se reunieron en Comodoro. El lugar fue la sede del partido. El lugar juntó a Juan Pablo Luque, Juan Mario Pais, José Glinski, Carlos Linares, Marcelo Rey, Gustavo Fita, Maxi Sampaoli y los concejales del bloque Arriba Chubut.

A coro, se habló de la situación que atraviesa Comodoro y de la "falta de gestión" del intendente en temas claves, como la ida de YPF. Hubo posiciones duras en donde se deslizó, incluso, trabajar de manera coordinada para dejar solo al actual intendente. Estos serán días de reuniones internas en un año electoral en donde todavía resta saber quiénes serán los que se propondrán como principales candidatos a las bancas que estarán en juego.

REFERENTES GREMIALES “TOCADOS”

La onda expansiva del planteo de Luque tocó por elevación también a representantes gremiales, según interpretaron algunos observadores, a los que no les pasó inadvertida la presencia de Jorge Taboada (Camioneros) y Raúl Silva (Uocra) el viernes, en la intendencia. En ese encuentro, tal como se difundió oficialmente, también se habló de la situación crítica por la salida de YPF, pero con los micrófonos apagados se habría hecho mención al malestar porque el documento difundido por el ex intendente contiene también una crítica implícita a los representantes gremiales. Por eso, se habló de que el tema debe ser evaluado en el marco de convocatorias más amplias, con participación de los sindicatos y otras organizaciones, para evitar posicionamientos sectoriales que terminan avivando internas.

A propósito del tema, en algunos sectores no pasó inadvertido que también se habló como si fuera un “hecho” la salida de YPF de Chubut, pese a que la empresa y el gremio petrolero desmintieron la salida de la operadora desde Manantiales Behr.