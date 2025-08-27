La caravana que trasladaba al presidente Javier Milei tuvo que ser evacuada esta tarde en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, después de una serie de incidentes y enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al diputado José Luis Espert, entre otros referentes del oficialismo.

“Cayeron piedras muy cerca del presidente y de quienes lo acompañábamos. También le pegaron un piedrazo en la cintura una fotógrafa. Se puso muy violento. Por una cuestión de seguridad, decidimos dar por terminado todo”, explicó Espert, en diálogo con TN, minutos después de lo ocurrido.

La TV Pública no transmitirá el Mundial 2026 tras más de 50 años: cuál es el verdadero motivo

El candidato a diputado debió salir del lugar a bordo de una moto. “La violencia del kirchnerismo en plena campaña es llamativa. Lo que hay que poner de relevancia es que ante la incapacidad de discutir ideas, porque no tienen como defender haber transformado a la provincia de Buenos Aires en una villa miseria, recurren a las operaciones o directamente a la violencia física concreta”, aseguró.

Por último, sostuvo que continuarán con las recorridas. “No nos van a amedrentar. Vamos a seguir yendo a toda la provincia de Buenos Aires a defender las ideas del presidente y las ideas de la libertad”, adelantó. Revés para Milei: el Senado rechazó el decreto que disolvía Vialidad Nacional

Minutos después del violento episodio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dio detalles sobre la salud del presidente. “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”, aseguró Manuel Adorni.

MILEI HABLÓ SOBRE LOS AUDIOS DE SPAGNUOLO

Antes de tener que suspender la caravana electoral, el presidente Milei se refirió a los audios que tienen como protagonista al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, donde se señalan supuestos hechos de corrupción.

Milei sostuvo esta tarde que “todo lo que dice” Spagnuolo “es mentira” y por eso, sostuvo, “lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.