Grasso presentó candidatos en Pico Truncado en un acto con gran convocatoria al aire libre

Continuando con su recorrida por el interior provincial, Pablo Grasso y Javier Castro, candidatos a gobernador y vicegobernador respectivamente, estuvieron esta tarde en Pico Truncado para participar de un masivo acto en el que se presentó a Antonio Reales y a Florencia Cruz como candidatos a la diputación por pueblo.

Acompañaron candidatos y candidatas del espacio Construyamos Juntos de distintas localidades del norte provincial, diputados, intendentes y comisionados de fomento, entre otras autoridades y referentes políticos.

Al momento de las palabras, Grasso valoró el sacrificio del trabajador de la construcción: “hay que reconocer a aquellos que construyeron desde su cimiento cada uno de los rincones de la provincia de Santa Cruz, que fueron nuestros albañiles, nuestros gasistas, nuestros plomeros, que fueron aquellos que en los momentos más difíciles se hicieron cargo para recuperar la dignidad del pueblo trabajador”.

En este mismo sentido, afirmó que “les queremos decir que nosotros no somos de oficina, que nosotros no nos encerramos entre cuatro paredes. Nosotros somos del territorio, de la calle, del trabajo, vamos a estar puerta a puerta en cada uno de los rincones de la provincia de Santa Cruz”.

Luego destacó que el 13 de agosto, al momento de ir a votar, “van a ver que hay muchas boletas, pero hay una sola que lleva la dignidad, el trabajo, la convicción, la lealtad y el patriotismo” y “sabemos que en ese voto está la posibilidad de seguir construyendo la Santa Cruz que todos y cada uno pensaron y quisieron”.

Grasso dijo que “acá nuestros compañeros y compañeras se pusieron al frente para resolver diferentes problemáticas en esta querida ciudad de Pico Truncado. Tenemos que recuperar la cultura, tenemos que volver a reconstruir la dignidad que tuvo la gente truncadense” y seguidamente dijo que “aquellos que se presentan sin ningún tipo de propuestas, que ni siquiera van a poder cantar la marcha peronista porque se fueron a la derecha, les quiero decir que hay que ponerse al frente y defender los intereses de los trabajadores. Nosotros no podemos aparecer cada cuatro años de campaña. La dirigencia tiene que estar todos los días haciendo política en la calle porque la problemática está todos los días y hay que solucionarla”.

“Desde el corazón de la zona norte, le queremos decir que nuestro compromiso es que no vamos a permitir que ningún trabajador quede afuera, que ningún derecho sea vulnerado, que nosotros tenemos que entender que la política es con la gente adentro, nosotros vamos a dignificar a cada uno, nosotros vamos a federalizar los recursos del Estado provincial”, afirmó ante los presentes.

Finalmente, dijo que “acá están los hombres y las mujeres que van a revolucionar la política de Santa Cruz. No se queden afuera, cada uno de ustedes va a ser artífice en los tiempos que vienen. Si ustedes nos acompañan, si nosotros salimos a militar con alegría y sacrificio, les puedo decir que vamos a recuperar la dignidad, vamos a recuperar la política para ponerla al servicio a la gente”.

Javier Castro: “Necesitamos una provincia que tenga como prioridad a los laburantes”

Al tomar la palabra, el candidato a vicegobernador Javier Castro resaltó el acompañamiento de la comunidad: “estoy muy orgulloso de llegar acá a Pico Truncado y de compartir con ustedes, porque me hace sentir cada día con más fuerza, de acá sacamos todo el valor y el coraje para tratar de representarlos de la mejor manera”, dijo.

“Llegó la hora que los laburantes de primera mano lleguen al lugar que se merece, porque se lo ganaron con sacrificio, con trabajo, con esfuerzo. Necesitamos una provincia que tenga como prioridad a los laburantes, una provincia más justa, más equilibrada, más equitativa”, agregó Castro y continuó afirmando que “Pablo Grasso, el próximo gobernador, lo va a hacer realidad”.

“Sepan que lo que le vamos a dar es dignidad a todos, no hacemos promesas falsas, tenemos para mostrarles trabajo y gestión, así como transformó la capital de la provincia de Santa Cruz, así va a transformar no solo la realidad de Truncado, de San Julián, de Deseado, de Caleta y de toda la provincia, nuestro próximo gobernador es Pablo Grasso. Vamos con fuerza y con coraje al 13 de agosto, a las urnas, no le tenemos que rendir cuenta a nadie, sino a nuestro propio corazón”, cerró Castro.

Antonio Reales agradeció por “darnos la posibilidad de llevar a la legislatura la voz de un trabajador”

El candidato a Diputado por Pueblo y referente de la UOCRA; Antonio Reales, expresó su agradecimiento a Pablo Grasso y a Javier Castro por convocar a los trabajadores de la construcción a ser parte de las listas: “es histórico lo que ha hecho el compañero de convocarnos porque jamás a la UOCRA la habían llamado a participar en nada ¿Cómo no agradecerle a nuestro futuro gobernador por darnos la posibilidad de llevar a la legislatura la voz de un trabajador?”, dijo.

“Yo creo que el trabajo dignifica a la persona. Así que no les vengo a prometer nada, solamente vengo a comprometerme a trabajar día a día, codo a codo, para lograr todos los sueños de cada uno de los truncadenses. No van a encontrar en mí promesas falsas, solamente el compromiso de trabajar”, afirmó.