Este miércoles por la noche, Ramiro Marra y Juan Grabois protagonizaron un fuerte cruce en televisión, luego de varios días de intercambios en redes sociales que incluyeron cartas documentos e invitaciones a debatir.

En el programa “A Dos Voces” de TN, el dirigente social y el legislador porteño de La Libertad Avanza se dijeron de todo y casi se van a las manos sobre el final del debate.

Grabois comenzó el debate cuestionando duramente el modelo económico actual al que definió como “Un robo legal, de guante blanco, a través de un mecanismo de inflación planificada”.

"Ahora empezó una nueva etapa que está ordenando la economía. Se logró el superávit financiero y se bajó la inflación. La devaluación la hizo el gobierno anterior. Evitamos la hiperinflación. Todo lo que está pasando ahora es culpa del gobierno anterior”, respondió Marra.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

EL DEBATE DE MARRA Y GRABOIS CASI TERMINA MAL

“En algún momento la inflación va a bajar y habrá deflación, pero los precios no van a volver a su valor original. Robaron un quinto del poder adquisitivo los que dicen que la propiedad es sacrosanta”, criticó.

Luego el legislador de LLA acusó fuertemente al dirigente social cuando le dijo "Vos le sacás la plata a la gente". Ante esto Grabois le salió al cruce: “¿Tenés pruebas de que robé plata a la gente? Los medios no son el poder judicial”.

En otro tramo del enfrentamiento, Grabois respondió una acusación de Marra asegurando: “Yo no fui parte del gobierno anterior porque no fui funcionario. Y él tampoco es parte de este”, sostuvo el dirigente ex precandidato a presidente de Unión por la Patria.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Por su parte, el legislador y asesor económico del gobierno de Javier Milei respondió: “Soy parte de este gobierno, me hago cargo de las cosas. Lo único que dejaron ustedes fue pobres”.

Sobre el final de la entrevista - debate que se desarrolló en el prime-time de la televisión, hubo un momento de tensión física entre ambos cuando se saludaron. Luego de estrechar las manos, Grabois le dijo, "manito blandita es de garca", y como era de esperarse, Marra le lanzó una serie de improperios. “Vos le robas a la gente”, cerró.