Visiblemente conmovido y a punto de llorar, el diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, se quebró durante una entrevista radial y responsabilizó al dirigente social Juan Grabois por el “daño” que, según afirmó, atraviesa su familia a raíz de las acusaciones que lo relacionan con el empresario narco Federico Machado.

Horas más tarde, el referente de Fuerza Patria salió a contestar a través de su cuenta de X, (ex Twitter): “Vos, narco mentiroso, haciéndote la víctima después de hostigar a medio país, no das lástima, das asco. Nunca mencioné el nombre de un solo miembro de tu familia, menos de una hija, como vos sí hiciste con la hija de Cristina porque sos una rata con la ética de un chacal”, escribió.

El dirigente social agregó: “Te sacamos la careta, pero tenés la cara de piedra para contar un cuento distinto cada vez. Un día sos el pistolero matador y al día siguiente un nenito llorando. ¿A quién querés engañar? Hipócrita que nunca derramaste una lágrima por las víctimas del narcotráfico que te financia”.

Y cerró con un mensaje directo: “Actuá como un hombre digno por una vez en tu vida y dejá de enlodar a la Argentina aferrándote a una banca, como te aferraste al delincuente con el que huiste en moto. Sos una mala persona, un violento sin límites, un mercenario repulsivo y un cobarde”.

Juan Grabois volvió a apuntar contra Espert y detalló sus acusaciones

El viernes, antes del cruce, Grabois ya había publicado un extenso posteo en el que cuestionó el descargo de Espert. “Lo mandaron a leer un guion. Si no fuera narco, daría lástima. La Libertad Avanza decidió ayudarlo a preparar su descarado descargo. Son una sociedad de cómplices”, escribió.

En su mensaje, expuso una lista de puntos que, según él, dejan en evidencia las contradicciones y falsedades del diputado liberal:

Viajes: habría efectuado 35 vuelos “sin justificación” en aeronaves ligadas al empresario Fred Machado.

Pagos dudosos: se le adjudica la recepción de 200.000 dólares por un trabajo que nunca llevó a cabo.

Bienes ocultos: no habría incluido sus campos dentro de sus declaraciones patrimoniales.

Vínculos con el narcotráfico: firmó un contrato con la minera guatemalteca Minas del Pueblo, acusada de estar relacionada con actividades narco.

Red de contactos: mantiene relación con Claudio Ciccarelli, primo de Machado, quien a su vez está vinculado con la diputada rionegrina Lorena Villaverde.

Movimientos bancarios: documentos del Bank of America indicarían que el dinero tenía como origen directo a Machado.

Aportes de campaña: Espert habría reconocido que Machado fue “uno de los tantos” contribuyentes, aunque sin precisar ni montos ni identidades.

“El problema no es que tengamos diferencias políticas —concluyó Grabois—. El problema es que no todos somos narcos como vos, Espert”.