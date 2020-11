CHUBUT (ADNSUR) - “Las cooperativas han venido sufriendo, en los últimos diez años, la falta de una recomposición tarifaria acorde a los costos operativos y en función de eso han generado esta deuda que tienen con CAMMESA y la AFIP”, expresó, en declaraciones publicadas por diario Jornada.

“Los intendentes como los Concejos Deliberantes deberían ver esta situación. O es tarifa o es subsidio. No se puede utilizar ninguna otra herramienta para solucionar este problema que tenemos en las cooperativas –añadió González-. Deberán evaluarlo los poderes concedentes que hasta ahora no han dado respuestas ni soluciones. Las cooperativas antes que la deuda han priorizado pagar los sueldos y se está produciendo un embudo que en cualquier momento puede explotar”.

Para González las cooperativas provinciales han formalizado acuerdos que en la práctica no pudieron concretar. “Están debiendo más de 120 mil millones de pesos y en cualquier momento debieran afrontar el pago para evitar que le embarguen las cuentas. Esta ha sido una constante, no es algo de ahora”.

“La idea de CAMMESA –acotó- es sacar la deuda para revisarla después pero tienen que pagar el corriente. Como esto no ocurre, se cae la posibilidad cierta de que no produzca el embargo. Nadie aborda este problema. Muchos piensan en la situación económica y en no meterle la mano en el bolsillo a la gente. Es tarifa o subsidio -insistió- además de la deuda de Provincia que debe ser la tercera o cuarta provincia con nivel de deuda a CAMMESA. El transporte de pasajeros está subsidiado pero en los servicios públicos esto no ocurre”.

Relación con la SCPL de Comodoro

En relación al vínculo que el Sindicato Regional de Luz y Fuerza mantiene con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada describió: “Los teléfonos están abiertos y los canales de diálogo deben estar más allá de los encontronazos. No hay otra forma de ponerse de acuerdo. Siempre se lo hemos manifestado a la Sociedad Cooperativa. Tuvimos desencuentros con la de Comodoro; Esquel y Rawson que se han ido de la Federación Chubutense de Cooperativas olvidándose que la misma se creó por el propio pedido de las cooperativas. La formaron ellos mismos por eso no se entiende la situación. Tenderemos puentes pero no queremos involucrarnos en la vida activa de las cooperativas. Ellos tienen que resolver sus propios problemas”.

“Con provincia –dijo González- tenemos una relación institucional, tuvimos desencuentros y cosas que no compartíamos. En setiembre me reuní con el gobernador y desde hace años venimos trabajando con la Fundación Patagonia Tercer Milenio, aportando ideas y nuestro punto de vista, tenemos comunicación y queremos aportar soluciones más allá del gobierno sino pensando en la Provincia”.