El secretario general del Centro Empleados de Comercio, José González, dijo este viernes que el apoyo a Luque no tiene condiciones, al tiempo que lo defendió frente a un cuestionamiento de su potencial rival, el vicegobernador Ricardo Sastre

“Cuando uno evalúa un candidato lo debe hacer a través de su trayectoria y el vicegobernador no le fue muy leal al gobernador Mariano Arcioni”, cuestionó González. Fue en respuesta a dichos del madrynense, quien ante la oficialización de la candidatura del comodorense, había expresado en medios del valle que “Luque no ha completado 8 años como intendente”, al contraponer con su propia experiencia al frente del municipio de Puerto Madryn.

“Siempre estuvo tratando de poner trabas a la gestión de Mariano y él es parte del gobierno –evaluó González. Cuando una persona tiene la experiencia que dice tener, debería haber acompañado con más intensidad a la gestión del gobernador, porque no sólo lo perjudica a él, sino a todos los chubutenses. A mí no me brinda ninguna garantía, como a muchos peronistas o chubutenses, creo que la gestión de él no fue muy buena”.

Gobernación 2023: Luque se reunió con los principales referentes gremiales de Comodoro

El dirigente también comentó sobre la presencia de Jorge Taboada en el encuentro con Luque, pese a que el camionero se mostró muy cerca de Ricardo Sastre en las últimas semanas. “Jorge le expresó su apoyo a Luque y también propuso un encuentro con la CGT del valle, para que tratemos de buscar la unidad y llegar a las elecciones con un solo candidato por el PJ”, refirió el dirigente mercantil.

“No les conviene restarse votos con Othar”

González aclaró, en diálogo con Actualidad 2.0, que en el encuentro con Luque sólo se habló de su candidatura a la gobernación y no se abordó lo inherente a la intendencia de Comodoro. Sin embargo, reconoció que un encuentro anterior él le pidió que retomara el diálogo con su vice, Othar Macharashvili:

“Nosotros le pedimos en una reunión anterior, que se juntara con Othar a ver cómo pueden subsanar los inconvenientes que pueden tener –expresó-. Los dos provienen de la misma línea interna, que empezó con Di Pierro y Linares. Hay que ver quién tendrá la continuidad y creo que los dos se necesitan, porque uno le puede restar votos al otro y no le conviene a ninguno de los dos. Por eso quiero que se sienten a hablar”.

Arcioni no descarta una "cumbre" con Luque y Sastre

Ante la consulta de si lo ve como un candidato valioso para la intendencia, respondió que “es el único que ha manifestado con claridad que quiere ser intendente, ya que en su momento se habló de Issa Pfister pero ese nombre se ha bajado. ¿Maxi Sampaoli? Yo no escuché nada, pero es otro de los nombres que puede estar. Es necesario dejar de lado los egoísmos y buscar la mejor alternativa para esto”, enfatizó.