Glinski respaldó a Dante Bowen y pidió un "método transparente" para definir candidaturas en Chubut

El diputado nacional José Glinski expresó su respaldo a la precandidatura de Dante Bowen al Congreso Nacional y pidió que el peronismo chubutense defina sus postulaciones a través de un mecanismo transparente y consensuado.

“Estamos trabajando con él y participamos también de esa idea de que haya un método de selección transparente de candidatos”, señaló el legislador, al referirse a la iniciativa de Bowen, quien desde hace algunos meses comenzó a posicionarse como una opción dentro del espacio.

Glinski remarcó que, más allá de las aspiraciones individuales, el peronismo debe diseñar una estrategia partidaria que permita capitalizar las condiciones políticas de la próxima elección. “Tenemos altas posibilidades de sostener nuestra banca, que es nuestro objetivo”, afirmó.

El diputado también planteó que su sector busca establecer un sistema claro para la definición de las candidaturas, que incluya competencia interna si no se alcanza un consenso. En ese sentido, señaló que sería deseable construir una mesa política amplia, con participación de diputados provinciales, nacionales, senadores e intendentes. “Son quienes representan institucionalmente al peronismo”, precisó.

Además, subrayó la importancia de sumar a sectores aliados como el Frente Renovador y organizaciones sindicales. “Hay algunas cosas que todavía deben encontrar una dinámica de inclusión que no está presente, pero tengo esperanzas de que lo podamos hacer”, dijo. Y agregó: “Los que formamos parte del peronismo y tenemos responsabilidades institucionales debemos llegar a un acuerdo con los candidatos que quieran participar”.

Autonomía provincial

Consultado sobre el rol de la dirigencia nacional, Glinski consideró que las definiciones deben adoptarse dentro de la provincia. “Lo debemos resolver en Chubut y no desde Buenos Aires”, afirmó.

Si bien reconoció que en ocasiones anteriores el justicialismo local recurrió a decisiones externas por falta de conducción interna, sostuvo que hoy existe la posibilidad de ordenar el espacio desde adentro. “Creo que desde la provincia podemos ordenar tranquilamente nuestro espacio político y proponer candidatos que sean competitivos”, expresó.

También se refirió al rol del excandidato presidencial Sergio Massa dentro del espacio. Lo calificó como un actor clave en la discusión nacional, pero aclaró que no debe intervenir en las decisiones locales. “No solamente es uno más de esa mesa, sino que interviene en el pedido de unidad. Pero la definición es nuestra”, indicó.

Respecto a la posible postulación del exintendente Juan Pablo Luque, Glinski dijo que no tiene información que confirme esa versión. “No me consta”, aseguró, y sostuvo que en los encuentros que compartieron, Luque manifestó que no desea ser candidato.

Declaraciones sobre Cristina Kirchner

Por último, el legislador aclaró sus declaraciones en torno a un presunto pedido de indulto para la expresidenta Cristina Kirchner, a raíz de una polémica en redes sociales.

“Lo que dije es que si efectivamente, como decían los funcionarios del Gobierno, querían competir con ella y no sacarla del juego electoral con la Justicia, el presidente tenía la herramienta para que eso suceda, que es el indulto”, explicó.

Aclaró que no se trató de un pedido formal, sino de una forma de evidenciar lo que considera una contradicción del gobierno nacional: “Fue una manera de poner en evidencia las mentiras del Gobierno y lo que ese gobierno elige, que es intervenir con la Justicia”.