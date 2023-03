Apenas pasaron tres días de las elecciones internas que en Trelew realizaron Juntos por el Cambio y el Frente de Todos para definir a sus candidatos a intendente y concejales con vistas a las generales del 16 de abril, pero las repercusiones de lo que pasó siguen. El que apareció fuerte en la escena pública en las últimas horas fue José Glinski, el comodorense que conduce la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y milita en el kirchnerismo.

Desde su cuenta personal de twitter el funcionario nacional y referente de La Cámpora hizo algunas reflexiones en relación a la interna de Juntos por el Cambio en Trelew. Consideró a la precandidatura de Federico Massoni como “un intento fallido de un modelo de construcción marketinera que sólo buscaba el efecto mediático” y de paso también chicaneó al senador nacional Ignacio “Nacho” Torres y a la diputada nacional Ana Clara Romero que apoyaron a Gerardo Merino, quien resultó el ganador de la interna y será el candidato a intendente por esa alianza.

Bombazo: La decisión de Macri que impactó al mundo Boca

Glinski apoyó abiertamente a Emanuel Coliñir, el joven de La Cámpora que se impuso en la interna del Frente de Todos Trelew, pero sus opiniones tienen que ver con salir al cruce de acusaciones que tras el triunfo de Merino realizó el principal referente del PRO en Chubut que afirmó en una entrevista en Cadena Tiempo que “(Juan Pablo) Luque puso plata para la campaña de Massoni”.

La respuesta a tal acusación no se hizo esperar y Glinski escribió en la red del pajarito: “@NachoTorresCH, bienvenida la discusión respecto del financiamiento de la política, un capítulo abierto y que todavía todos los espacios tenemos mucho por transitar. ¿La proliferación de carteles costeados con fondos porteños también cuenta?” y agregó a modo de pregunta: “En serio van a contrastar la gestión de Juan Pablo Luque al frente de Comodoro, cuando @AnaClaraRomer presentó en su mayoría proyectos de declaración de interés, pedidos de informes y expresiones de repudio, durante su mandato como diputada?”.

Con normalidad y mucha intensidad se desarrollan las internas para definir candidatos en dos frentes de Trelew

En el mismo hilo de twitter previamente Glinski, que tuvo una activa participación en las internas del domingo en Trelew participando en actos junto a Coliñir, cuestionó “las denuncias por parte de algunos dirigentes de JxC, sin pruebas concretas, focalizadas en los medios de comunicación y no en los ámbitos donde deben hacerse las denuncias, intentan socavar el mensaje que reflejaron las urnas”.

Expresó en ese sentido que “es lo mismo que nos hiciéramos eco de algunos comentarios respecto de que el PRO tuvo alguna ayuda peronista para contar con afiliaciones exprés, para engrosar su padrón y ganar la interna”, escribió.

Super internas en Trelew: quiénes son los precandidatos a intendente y concejales que van en cada lista

Y siendo más directo aún, afirmó que “la derrota de Massoni en la interna de JxC, espacio en el que decidió naufragar, dio por tierra los intentos fallidos de un modelo construcción marketinera que solo buscaba el efecto mediático. Quedó demostrado que era solo eso, una construcción sin respaldo de la ciudadanía y sin resultados concretos en la gestión. El mismo modelo que pregonó Patricia Bullrich en la gestión macrista”.

Luego dijo que “el caso de Massoni es algo que debe reprocharse el propio espacio político y aquellos dirigentes que impulsaron su desembarco en JxC”.

Se bajó otro candidato a la intendencia de Trelew

Para finalizar opinó que “hoy todos los dirigentes políticos debemos trabajar de cara a la sociedad, exhibiendo resultados concretos de gestión. Impulsar el antiperonismo y la antipolítica, como han demostrado algunos dirigentes de Trelew recientemente, sólo buscando el beneficio personal, no conduce a nada”. Por lo que concluye: “trabajemos fuerte, discutamos lo que importa y dejemos de lado las acusaciones cruzadas. Dejemos de inventar peleas políticas que no le resuelven los problemas a la gente. No subestimemos el voto popular”.