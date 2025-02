Glinski: “Veo a los diputados de Torres muy cerca del gobierno de Milei”

Ante los dictámenes en Diputados para tratar la suspensión de las PASO -se trata el jueves- y aprobar Ficha Limpia, el legislador chubutense del PJ, José Glinski dijo que "se busca proscribir a Cristina" y que el espacio de Ignacio Torres es funcional al de Javier Milei, pero no ve a dirigentes como Othar Macharashvili y Gustavo Sastre jugando en el frente de Despierta Chubut.

Dijo Glinski que "el gobierno no quiere discutir el único tema que había que discutir en esta extraordinaria, que es el presupuesto" pero "fuerza una discusión electoral porque considera que de esa manera aumenta sus posibilidades de triunfo en las elecciones de medio término".

Afirmó que la gestión nacional "disciplina a sus aliados del PRO y, bueno, elimina las posibilidades que ofrecen las PASO, que es, básicamente, tratar de nutrir espacios políticos en un proceso de actualización política y social negativo".

"En cada una de las provincias, la conveniencia es evaluar en cada territorio, según las necesidades, y da la sensación de que es por eso que los santiagueños y los catamarqueños -de su bloque-, guiados por sus gobernadores, han dado la posibilidad de que ayer hubiera dictamen", reconoció.

Para Glinski "el argumento económico para suspender las PASO es muy pobre, más en el contexto donde el presidente tiene absoluta discrecionalidad por lo de los fondos. El 70% del presupuesto del año 2025 va a ser manejado de forma absolutamente discrecional por el presidente de la Nación".

Y señaló que "Ficha Limpia es un proyecto para intentar condicionar o prohibir a Cristina Fernández. Es bastante claro, lo dicen. Y, de alguna manera, también lo dicen los discursos del PRO y que gobiernan su acuerdo entre Milei y Macri. Bueno, coinciden".

De todos modos, advirtió: "hay que ver si mañana están las manos. Pero todo depende de lo que haga y maneje el oficialismo y sus socios, ¿no? Igual tiene que ser una noche especial porque necesitan 129 votos".

Muy cerca

Consultado si los diputados que responden a Nacho Torres en Chubut son socios del Gobierno Nacional, dijo Glinski "yo no los veo de lejos, honestamente. Ana Clara Romero ha votado siempre con el Gobierno, es parte de la misma negociación entre el PRO y el Gobierno de Milei" agregando "yo creo que Treffinger y Ana Clara Romero, van a votar juntos, yo veo que el dilema del Gobierno Provincial es cómo se relaciona con el Gobierno Nacional y da la sensación de que hay un acuerdo en puerta".

Esto alianza "a nivel local habrá que ver cómo se resuelve, imaginando que Ana Clara Romero es la diputada nacional que quizás vaya a buscar su continuación en el Congreso, que ella además forma parte de la misma negociación en nombre de Mauricio Macri, del PRO, para llegar a un acuerdo electoral y con La Libertad Avanza, y que la agenda de las extraordinarias, una agenda consensuada entre el presidente Milei y Macri", especuló. Agrego que "yo veo que en todos los espacios estan juntos, la verdad que sí. Y hay que ver cómo se resuelve el gobernador de cara a lo electoral".

Ante los dichos del intendente de Comodoro de la necesidad de un frente provincial, dijo "no veo tan claramente lo de Sastre y Macharashvili en un espacio provincial. Me parece que es más del orden de las declaraciones".

Para el PJ, dijo que las primarias son importantes: "yo creo que las PASO siempre ayudan a encontrar caminos para resolver las internas de una manera más democrática, más horizontal".

Sobre el PJ "yo confío plenamente en que nosotros en este escenario vamos a tener una alternativa competitiva, veo más problemas en la alianza LLA-PRO. Es muy laberíntico lo que propone el Gobernador porque quiere aliarse con La Libertad Avanza pero que no se note en la provincia".

"No sé si tiene destino o no, pero no es extraño que vaya a suceder eso. Me parece muy débil. Creo que una alternativa provincial necesita, para que tenga mayor nivel de consenso, necesita aclarar bien si el Gobernador Torres responde a Mauricio Macri, si responde a Javier Miilei".