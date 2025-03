Luego de una sesión que quedará marcada en la historia del Congreso Nacional, en la que diputados del oficialismo protagonizaron escenas de violencia física y verbal, mientras afuera del recinto la represión a manifestantes dejó heridos de gravedad, decenas de detenidos y un clima de tensión, el diputado nacional de ‘Unión por la Patria’ de Chubut, José Glinki, relató en detalle los graves incidentes que ocurrieron tanto dentro como fuera del recinto, calificando la jornada como "inédita" y "triste".

“Hay una imagen terrible de una señora muy grande que fue empujada por la Policía y cayó seca contra el asfalto. La realidad es que fue muy triste porque además habla del nivel de desconcierto y descontrol que tiene el Gobierno. El gobierno entró en una fase de decadencia total”, aseguró.

“El desnorte es total, la interna es total. Adentro del Congreso, se tiraban agua entre sí, se cagaron a piñas, fue un espectáculo muy triste. Cuando salimos a la calle sobre la Av. Rivadavia, algunos compañeros lloraban porque la situación fue muy angustiante. La cantidad de gases que había en el ambiente hizo que tuviéramos secreción en los ojos y muchísima dificultad para respirar. Fue una jornada horrible”, afirmó el diputado nacional, José Glinski.

INÉDITO

“Lo que hizo el oficialismo fue inédito en la Cámara de Diputados. En primer lugar – por unanimidad – votamos las cuestiones en relación con la emergencia en Bahía Blanca”, repasó.

“También se votó el emplazamiento para avanzar en una Comisión Investigadora que va a suceder la semana que viene. Cuando estábamos disponiéndonos para votar tres cuestiones: el emplazamiento de la Comisión para derogar las facultades delegadas al presidente, la continuidad de la moratoria jubilatoria y las autoridades de la Comisión del Juicio Político. Cuando intentamos votar ‘juicio político’ no nos alcanzaron las manos, pero había quórum para ratificar a las autoridades de la Comisión de Juicio Político que tiene como presidenta a Marcela Pagano”, detalló a través del Canal 12.

“Fue una situación poco clara porque el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no reconocía el acta en la que se había nominado a Marcela Pagano como presidenta de la ‘Comisión de Juicio Político’”, señaló.

PIÑAS

“Posteriormente, un grupo de diputados libertarios se acercó al recinto para sacar por la fuerza al diputado Oscar Zago del MID. Literalmente, fue corrido a las piñas para levantar el quórum.

“Con quórum, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dió por terminada la sesión y se fue. La gente que estaba en el Congreso hace mucho tiempo reconoció que nunca se vivió una situación similar a ésa. Menem no está en condiciones de ser el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación porque no pudo garantizar el normal desarrollo de la sesión”, disparó.

Por su parte, la diputada Lilia Lemoine estaba apretando a Pagano para que se levante de la banca. Otro diputado de LLA, Lisandro Almirón, hizo lo mismo con Oscar Zago. Fue una estrategia totalmente deliberada- para levantar de la banca a algunos diputados y que se caiga el quórum”, describió.

En ese momento, la diputada Victoria Tolosa Paz estaba solicitando un emplazamiento de Comisión para quitarle justamente las facultades delegadas al presidente. Habíamos conseguido cierto consenso con otros bloques: los radicales, Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal para eliminar las facultades delegadas del presidente producto que se había tomado atribuciones por encima de las facultades y después del escándalo de la criptomoneda Libra”, confirmó.

JUICIO POLÍTICO

“La semana que viene se va a emplazar la Comisión para dar inicio a la Comisión investigadora. No hay manos suficientes para avanzar con el juicio político que no es la destitución del presidente. Es el mecanismo que establece la Constitución para investigar si el presidente está en condiciones o no o si cometió una falta lo suficientemente grave como para ser destituido. Están las manos para avanzar con una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados que investigue el caso Libra”, anticipó.

“Le pedí al presidente de la Cámara, Martín Menem que se interrumpa la sesión para que hable con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para detener una situación que se había ido de las manos y fue deliberada”, indicó.

“No fueron las barras bravas sino que fueron las agrupaciones que hacen política dentro de los clubes de fútbol”, consideró.

“Nunca vi el despliegue de efectivos en el exterior del Congeso ni la cantidad de gases que se tiraron. Salimos 45 minutos a la calle Rivadavia y no nos pudimos mover porque había un cordón policial. Vimos cómo la Policía -sin ningún tipo de criterio- reprimió y le pegó a una gran cantidad de manifestantes, muchos de ellos hombres y mujeres de mucha edad”, reprochó.