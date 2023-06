El titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y flamante precandidato a diputado nacional por Unión por la Patria, José Glinski, habló con ADNSUR y señaló que de cara a lo que viene, la prioridad son las elecciones provinciales que se disputan dos semanas antes que las primarias nacionales.

Evitó hablar de las listas chubutenses con las que competirá el 13 de agosto en su espacio y dijo que primero debe ganar Juan Pablo Luque, lo que será “muy ordenador”, al tiempo que explicó cómo su nombre apareció encabezando la boleta al Congreso como parte de un armado nacional.

“Yo soy parte de una negociación más global en el sentido más federal del término. Chubut era una de las provincias que estaba en la estructura del armado y la decisión fue que me tocara encabezar la lista de diputados y que el gobernador Arcioni vaya en la lista de distrito único del Parlasur”, dijo Glinski.

Explicó que esto fue “básicamente lo que ocurrió producto de las negociaciones de quienes conducen el frente político al que pertenezco. Ese es el proceso que se dio. Estoy muy contento porque es una oportunidad que estaba esperando hace muchísimo tiempo y una responsabilidad que asumo con mucha convicción”.

De todos modos, afirmó que “nosotros tenemos primero una elección provincial en la que estamos absolutamente comprometidos. Yo hace muchísimo tiempo, hace muchos años que vengo trabajando para que Juan Pablo Luque sea el gobernador de la provincia del Chubut”.

Por ello, remarcó que “el 30 de julio tenemos una primera instancia que es la que nos ocupa todo el tiempo y es un proceso natural que nos va a depositar en la campaña de las PASO. En la campaña provincial ya no hay más discusión interna, sino que estamos militando la boleta Juan Pablo Luque y la de muchísimos candidatos más”.

“Confiamos mucho en las conducciones que tengamos cada uno de nosotros y de ahí en adelante nuestro objetivo más próximo es que Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre lleguen al gobierno provincial”, sostuvo Glinski, quien destacó que ese triunfo es “un compromiso que tenemos todos los que vamos a participar incluso de la discusión por las diputaciones nacionales. Entonces, eso es muy ordenador”.

OPCIÓN MAYORITARIA

Glinski integra la lista de Sergio Massa, y admitió que “a nivel nacional si bien hay alternativas (en alusión a la postulación de Juan Grabois), está claro cuál es la opción mayoritaria, más importante, más real de las que tenemos. Nosotros vamos a discutir de cara a la sociedad qué tipo de país queremos. Qué tipo de provincia queremos representar en el Congreso Nacional. No nos vamos a detener en ninguna discusión interna”.

El dirigente comodorense indicó que “sabemos lo que vamos a discutir en octubre. Entonces las PASO de agosto, por supuesto que las vamos a militar, pero no las vamos a plantear de una discusión interna que no tiene ningún sentido. A nadie le interesa las diferencias internas que podamos tener en el peronismo”.

Para Glinski “hoy es hora de mirar a la sociedad y explicarle qué tipo de Argentina queremos para los próximos años y qué lugar queremos que tenga Chubut en la agenda nacional en los próximos años. Pero eso empieza ahora el 30 de julio con la elección, con una campaña que viene muy bien encarada y que es súper prolija que están llevando adelante tanto Juan Pablo como Ricardo”.

Respecto al lugar difícil que ocupa Massa como candidato y a la vez Ministro de Economía, dijo “no coincido con que sea difícil. Al contrario, me parece que es más fácil, porque quien se postula a candidato a presidente es el ministro de Economía y de alguna manera es el que toma la responsabilidad de estos meses hacia adelante en todo sentido”.

“Sí -reconoció- es más desafiante porque significa que nuestro candidato a presidente tiene que rendir exámenes todos los días y una suerte de plebiscito en agosto y luego en octubre, pero no es complicada. Es la campaña de una persona que quiere liderar un espacio político, que quiere ser presidente y que para hacerlo asumió quizás el desafío más importante”, agregó respecto a Sergio Massa.

MOMENTO DE MASSA

Agregó Glinski que “si uno ofrecía el cargo de ministro de Economía a la totalidad de la población de los argentinos, creo que el único que se anotaba para agarrar ese cargo era Sergio Massa. Entonces no me parece que es una campaña difícil, es un momento de la Argentina difícil. Es un momento del mundo difícil y tenemos al mejor de todos para poder resolver esos problemas que es Sergio Massa”.

Explicó, respecto a los cambios en los nombres de Wado De Pedro y otras opciones, que “hay roles en política, hay momentos y este es el momento de Sergio Massa y todos lo entendemos de esa manera”, y que -en su caso- se busca “dar la discusión por la representación parlamentaria a nivel nacional como un hombre identificado, en el sentido más amplio del kirchnerismo”.

Aclaró que “cuando empiezan las diferencias en cuanto a los ismos me parece que es encasillar en lo personal en un lugar por ahí incorrecto. No para mí, porque yo sí me identifico con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, me identifico como un hombre nacido al calor del kirchnerismo, con la irrupción de Néstor Kirchner en la política, pero tratar de dividir eso, el concepto de peronismo, suele ser un argumento de la oposición por sobre nuestro propio argumento”.

Finalmente, destacó que “estamos todos juntos en una misma lista, estamos yendo a elecciones nuevamente unidos y en este caso con una definición muy fuerte respecto del nombre de nuestro frente que es Unión por la Patria porque tenemos desafíos muy importantes para defender a la Argentina”.

“La discusión de la distribución de cargos requiere siempre de análisis, o sea, los y las periodistas suelen hacer esa cuenta, esa ecuación entre quienes ganan y quienes pierden, pero los que hacemos política no tenemos tiempo para eso o nos reservamos esos análisis para la intimidad”, concluyó.