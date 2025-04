En diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ – que se emite por Canal 12- el diputado nacional por Chubut de Unión por la Patria, José Glinski, repasó “llegamos a la elección del 2023 con mucha expectativa. Pensamos que Juan Pablo Luque podía ser el Gobernador de la provincia y estuvimos cerca. Fue un trabajo que se hizo muy a conciencia, no nos alcanzó y creo que la evaluación de los motivos de la derrota está pendiente dentro de nuestro espacio político”.

“Lo que está agotado en el peronismo no son sus ideas ni su militancia sino que no hay un método para el ámbito de donde se discuten las candidaturas”, puntualizó.

“Con algunos compañeros hemos decidido encarar un proceso para generar una alternativa, para poder volver tenemos que ser un poco más que oposición y tenemos que presentar una alternativa renovadora respecto de la generación de los espacios de discusión, debate y decisión para poder llevar adelante una estrategia electoral”, reveló

“El peronismo no puede poner candidato a una sucesión de asados. Eso no va más. Hay una idea de que las cosas se resuelven entre los que tienen problemas a puertas cerradas y que se tienen que cagar a piñas y después eso no existe más porque las cosas salen, brotan, esas reuniones no son íntimas, toda la información circula”, consideró.

“Hay que hacer exactamente lo contrario que es decir a viva voz lo que uno piensa, hacer la crítica correspondiente y sacar las conclusiones”, propuso.

“Ahora se sacaron las PASO a nivel nacional aunque yo voté en contra. Pero fue el peronismo el que sacó las PASO de Chubut para elegir los candidatos provinciales. Y eso es un error. Fue entre ‘gallos y medianoche’”, reprochó.

“Juan Pablo Luque es responsable de cuáles fueron las condiciones por las cuales nosotros llegamos a la elección. Él fue el que diseñó la estrategia y la táctica electoral porque era el candidato a gobernador, tenía esa responsabilidad y lo hizo a conciencia pero yo creo que los resultados de esos fueron malos. Porque además es quitar un instrumento que te da participación y que te amplía el espectro”, señaló.

“Las PASO eran herramientas de fortalecimiento de los partidos políticos y los frentes electorales. El peronismo tiene que ir a un esquema de frente y tiene que armar una interna abierta. Que todos puedan participar de un Frente electoral que es opositor al gobierno de Milei -principalmente- porque eso es lo que vamos a votar este año. Son los representantes que van a ir a la Cámara de Diputados del Congreso a manifestar una posición respecto del Gobierno Nacional”, apuntó.

“También somos opositores al gobierno de ‘Nacho’ Torres. La situación de la Argentina es una situación muy crítica y la situación de la provincia no es menos complicada”, alertó.

“Vamos a conformar un frente -seguramente- con el Frente Renovador. Lo veo adentro. Si nosotros vemos un escenario político donde Milei va a ser de alguna manera va a venir a la provincia a validar su gobierno, nosotros somos la oposición y el gobierno de Torres va a estar buscando un lugar para ubicarse en esa esta línea de partida”, enumeró.

“Tenemos que tratar de tener la mayor base de sustentación política posible con los partidos políticos que conforman el campo popular y algunos radicales -seguramente- van a venir a acompañarnos como lo hace Leandro Santoro u otros radicales que participan de nuestro espacio a nivel nacional”, proyectó.

“Necesitamos refrescar y ser una alternativa real al Gobierno provincial y al Gobierno nacional. Eso hay que construirlo con paciencia y con método”, enfatizó.

DANTE BOWEN

“Dante Bowen es una figura que podría representar muy bien este camino de construcción de una alternativa. Necesitamos dirigentes que jueguen provincialmente. Dante es intendente por tercera vez y no va a poder renovar su intendencia en Dolavon. Para jugar el partido nosotros estamos 11 jugadores, si vas a la cancha con siete u ocho das ventaja. Hoy Dante es reconocido en el Valle. Hizo de un municipio opaco o intranscendente, un lugar donde pasan cosas a nivel cultural, gastronómico y sus empleados están en mejores condiciones que en otros municipios. Es un municipio que representa las ideas del peronismo”, valoró.

“Es una definición que va a tener que tomar él y demostró que está en carrera. Tenemos que hacer que nuestro candidato tenga legitimidad y si Luque también quiere, habrá que abrir una interna”, señaló.

“UNO NO SE PUEDE IR DE VACACIONES EN MEDIO DE UNA CAMPAÑA”

En uno de los tramos más agudos de la entrevista, Glinski disparó “hay que tratar de apostar una experiencia más humilde, de compromiso con la totalidad y no de compromiso con el proyecto político personal. Uno no se puede ir de vacaciones en medio de una campaña”.

“Si uno tiene la responsabilidad por el conjunto de un espacio político, tiene que dejarlo en todo momento. Nuestra campaña tiene que ir a cicatrizar esas heridas y no sobra nadie. A ningún espacio político le sobra gente. A ninguno. Nosotros necesitamos que nuestros dirigentes asuman responsabilidades como protagonistas o como actores secundarios”, aseguró.

VISIÓN SOBRE EL GOBIERNO PROVINCIAL

“Torres es más que su gobierno. O sea, es una persona que tiene proyección nacional porque -desde el día que fue gobernador- se habla sobre la posibilidad de que sea candidato a presidente. Es un dirigente que está un paso arriba del resto”, destacó.

“Está en una posición muy difícil porque tener a Milei de presidente es una situación muy incómoda para cualquier Gobernador. Osciló entre ser el opositor más férreo en que ‘no iba a salir ni un barril de petróleo’ o que ‘íbamos a cerrar la canilla de gas’ a una posición más pragmática que tiene que ver con la necesidad de que tiene por la provincia. Yo no hubiese mandado nunca a mis diputados a votar a favor de un acuerdo con el FMI”, criticó.



“Hay que bajar el nivel de espectacularización de las cosas. Si el Gobierno anterior fue un nido de corrupción, hay que tener en cuenta que el presidente del ISSyS en el Gobierno de Arcioni; hoy es el ministro de Economía, también fue presidente del Banco que, al mismo tiempo, fue el que dejó la ‘bomba financiera’ que hoy se desató. Hay que ponerle un manto de realidad a las cosas”, recordó.

“Me hubiese gustado que el gobernador nos convoque más. Los temas del Congreso nos dividieron. Los diputados del Gobernador votaron con el oficialismo y lo entiendo. Tiene una razón de ser”, admitió.

CANDIDATURA A GOBERNADOR

“Estoy dispuesto a hacer el esfuerzo máximo para que al peronismo le vaya bien y ese contacto con la gente de recorrida por la provincia no es reemplazable por nada. Yo quiero que haya 11 candidatos a gobernador en el 2027. Que el peronismo tenga un menú para elegir y no quiero peronistas escondidos abajo de la mesa especulando si les va a ir bien, si les conviene o no les conviene”, afirmó.

“Primero hay que tener una definición colectiva y después tiene que tener gente que se anime. Yo me animo a ocupar responsabilidades. Los compañeros que tienen experiencia en gestión municipal tienen un crédito más también. Pero Torres, Das Neves y Maestro llegaron sin ninguna responsabilidad municipal previa. Vamos a estar en la discusión para que el peronismo gobierne la provincia y que pueda tener la mayor cantidad de cargos y responsabilidad posible”, expresó.

“Nosotros necesitamos de todos. Todos los compañeros y las compañeras tienen que estar trabajando para que el peronismo pueda retener su banca y para que en el 2027 tengamos varias opciones”, instó.

“Somos oposición y cuando vas a hablar con los compañeros a una unidad básica, al Consejo de Localidad; las críticas más grandes que se hacen se focalizan a los dirigentes cuando se posicionan de manera ambigua respecto del Gobierno Provincial”, completó el diputado nacional de ‘Unión por la Patria’, José Glinski.