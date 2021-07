Luego de su viaje por Europa, el ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, regresó este lunes al país y fue increpado por los pasajeros que compartieron con él su vuelo.

En un contexto de restricciones al ingreso a la Argentina donde muchas personas quedaron varadas en el exterior, quien abandonara su cargo en la cartera sanitaria tras el escándalo de la vacunación VIP llegó al territorio nacional a través de un avión de Air Europa, junto a varias personas que se mostraron molestas por su presencia.

En base a las imágenes difundidas en las redes el ex funcionario fue el último en viajar del avión, y fue escrachado por otros pasajeros que le recriminaron su viaje, que no haya utilizado un vuelo de Aerolíneas Argentinas y que no hubiera vacacionado en Venezuela.

“Hay que ir a Venezuela de vacaciones amigo, no a España”, se escucha decir a un hombre mientras otro le pregunta por la aerolínea de bandera.

Durante su viaje por Europa en el marco de una serie de conferencias que debía dar en España, a García se lo vio disfrutando del verano en el hemisferio norte, e incluso compartiendo reuniones con Hugo Sigman, dueño del grupo farmacéutico Insud, y contratista local de AstraZeneca para la producción local de su vacuna contra el Covid-19.

Más allá de la indignación de la gente por su salida del país, desde el Gobierno nacional también se mostraron molestos por la actitud del ex ministro.

La directora nacional de migraciones, Florencia Carignano, consideró que Ginés González García “hizo mal” en viajar.

“No debería haber viajado, creo que está mal [que haya viajado]”, dijo.