Gasoducto Cordillerano: anuncian obras que darán gas a 12 mil familias de Chubut, Neuquén y Río Negro

Este martes por la tarde, en la localidad de Gobernador Costa, el gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, presentó la finalización de una obra de infraestructura energética estratégica para la región. Se trata de la interconexión entre el Gasoducto Patagónico Cordillerano y el Gasoducto General San Martín, un proyecto que, sumado a la ampliación del sistema con nuevas plantas compresoras, busca dar una solución definitiva al abastecimiento de gas en la cordillera.

La iniciativa, impulsada por Torres en conjunto con sus pares de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, permitirá la incorporación de 12.000 nuevos usuarios de las tres provincias, quienes hasta ahora no podían acceder al servicio por la falta de capacidad del sistema. La entrega de nuevas conexiones se encontraba suspendida desde el año 2022.

El acto se desarrolló en las instalaciones de la planta compresora de Gobernador Costa y contó con una amplia presencia de autoridades. Acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; la diputada nacional Ana Clara Romero; y el presidente de la empresa distribuidora Camuzzi, Jaime Barba. De forma virtual participó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. También estuvieron presentes los intendentes de Gobernador Costa, Miguel Gómez; de Río Pico, José de San Martín, Cholila, Alto Río Senguer, Sarmiento, El Hoyo y Tecka, además de otros funcionarios del gabinete provincial.

"La Patagonia es el motor energético del país"

Durante su discurso, el gobernador Torres destacó la relevancia del proyecto, al que calificó como "un logro muy importante para todos nosotros y una obra fundamental para la Patagonia". En esa línea, señaló la paradoja de la región: "Las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro no solo tienen superávit energético, sino que, además, son el motor energético de la Argentina".

"El país se calefacciona gracias a la energía que generamos en la Patagonia, por eso nos preguntábamos cómo podía ser que tus pueblos sin acceso a algo tan básico e indispensable como lo es el gas", planteó el mandatario. Resaltó el rol de los intendentes de la zona, "que saben muy bien y de primera mano lo que implicaba esta problemática, que muchas veces dejó a chicos sin clases por falta de presión de gas y que también impidió otorgar factibilidad técnica a viviendas por el mismo motivo".

Con optimismo, Torres afirmó: "Lo importante es haber podido trabajar en conjunto y concretar estas obras que parecían imposibles, lo que hoy nos permite decirle a los pueblos de Chubut, Río Negro y Neuquén, que este es el último invierno sin factibilidad para acceso al gas ".

Una obra necesaria y postergada

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien participó por videollamada, expresó que "esta es una alegría enorme y un logro de 'Nacho' como el principal artífice de esta obra, que para nuestra provincia y para la región es sumamente importante". A su vez, remarcó que "esta es una muestra más de lo que podemos hacer los patagónicos cuando estamos unidos".

Por su parte, el intendente de Gobernador Costa, Miguel Gómez, agradeció "el compromiso que tomó nuestro Gobernador, incluso desde hace tiempo, cuando era senador, impulsando una obra que hoy es una realidad". En tanto, el presidente de Camuzzi Gas del Sur SA, Jaime Barba, sostuvo que "es un orgullo poder inaugurar esta obra tan necesaria para toda la región cordillerana".

Detalles técnicos y financiación del proyecto.

La iniciativa integral demandó una inversión total superior a los 50 mil millones de pesos entre las tres provincias y se compone de varios frentes de obra.

El primero, ya finalizado al 100%, es la interconexión del Gasoducto Patagónico Cordillerano con el Gasoducto General San Martín . Este tramo de 5,5 kilómetros, que debía ejecutarse en 2007, se concretó finalmente 18 años después, permitiendo reforzar y diversificar las fuentes de inyección de gas al sistema.

En segundo lugar, el proyecto contempla la construcción de una nueva planta compresora en Alto Río Senguer y el montaje de un nuevo equipo en la planta ya existente de Gobernador Costa . Estas obras, que debían finalizar en 2017 y quedaron paralizadas, se reactivaron tras un acuerdo firmado en julio. El financiamiento para esta etapa, por un monto de $24.800 millones, provino del Banco del Chubut y del Banco de la Provincia de Neuquén, con garantía de Camuzzi Gas del Sur SA, empresa que ejecuta los trabajos.

Finalmente, el tercer componente es la instalación de una tercera planta compresora en la localidad de Holdich , en el departamento de Escalante, que complementará a las otras dos para mejorar la presión y el caudal operativo. Esta obra ya fue adjudicada y su construcción ya comenzó. La inversión para la interconexión y la planta Holdich corre por parte de la licenciataria, por una suma de $25.812 millones adicionales.