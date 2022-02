El ex intendente de Gaiman, Mariano García Araníbar, adelantó este viernes que asumirá como diputado provincial en la sesión preparatoria de la Legislatura. Lo hará en lugar de Ángel Triso Chiquichano, quien falleció el pasado 28 de enero tras permanecer varios días en terapia intensiva por haber contraído coronavirus.

En una entrevista con Canal 12, Araníbar reconoció que “no es lindo asumir en esta circunstancia por el fallecimiento de un compañero, de una persona con quien yo no tenía mucha relación pero me parecía una buena persona. Uno siempre pretende ocupar un cargo y asumir pero estas condiciones no son las ideales”.

Sobre la fecha de asunción, sostuvo que será en la sesión preparatoria "previa al inicio ordinario de sesiones con el discurso del gobernador que será el 1 o el 2 de marzo.

El ex intendente de la localidad valletana confirmó que integrará el bloque que responde al vicegobernador Ricardo Sastre. "Vengo trabajando hace un tiempo con él, lo considero uno de los dirigentes más importantes de la provincia".