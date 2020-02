RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Néstor García, brindó una rueda de prensa en donde explicó la situación de la empresa Andes Líneas Aéreas, que afecta a la provincia en la suspensión de vuelos tanto en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia hasta el próximo 14 de febrero inclusive.

Ante esta situación, García manifestó: "creo que desde Chubut, debemos ser claros ante la problemática que está viviendo la empresa Andes Líneas Aéreas. Se la trató como un tema provincial pero la verdad es algo que se debe resolver a nivel nacional”.

En el mismo sentido, el funcionario provincial repasó que “esto queda a la vista de todos, dado que la empresa está teniendo problemas no sólo con vuelos que vienen a Chubut, sino también en Mendoza, Salta, Río Negro, entre otras provincias, y es una problemática que escapa a nosotros”.

A su vez, el Ministro de Turismo remarcó que “es un problema que tiene Andes Líneas Aéreas a nivel nacional y esperemos que estos se puedan solucionar porque la verdad es una empresa importante para nosotros, no sólo como provincia, sino a nivel Patagonia, porque además de los vuelos que llegan a Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, también se ven afectados Bariloche, Calafate y Ushuaia que son conexiones que tenemos desde nuestro territorio”.

Indefiniciones

“Yo ya he hablado con gente de la empresa, y ellos mismos tienen indefiniciones sobre su situación a futuro, pero también me he comunicado con los Ministros de Turismo de Río Negro y Santa Cruz para ver cómo nos posicionamos en conjunto para solucionar este problema”, enfatizó el Ministro.

Asimismo, Néstor García explicó que “el Gobierno provincial tiene deuda reconocida con la empresa Andes Líneas Aéreas, pero nosotros fuimos cumpliendo y estamos comprometidos con ellos en pagarla, pero el problema que atraviesan actualmente tiene que ver con un tema empresarial y gremial a nivel nacional”.

Política aerocomercial

Además, el funcionario provincial aprovechó la ocasión para referirse a la política aerocomercial que se va a aplicar en el país, con la nueva gestión que encabeza el presidente Alberto Fernández. “Ellos son los que van a dictar los lineamientos a seguir en materia de vuelos, y serán los que decidirán qué papel cumplen las Low Cost en el futuro”, señaló.

Aerolíneas Argentina

“Con respecto a Aerolíneas Argentina estamos en diálogo permanente con ellos, esta semana han decidido bajar considerablemente las tarifas de los vuelos, que es un dato muy importante, y están haciendo ajustes de quitar vuelos en baja temporada y aumentar vuelos en temporada alta, lo que marca que estamos en sintonía”, finalizó Garcia.

Zona de los archivos adjuntos