El intendente de Dolavon, Dante Bowen, le puso fin a las especulaciones sobre el resultado de la interna del PJ. A través de un video en sus rede sociales, econoció el triunfo de Juan Pablo Luque y aseguró que lo acompañará su campaña para diputado nacional.

“Esta interna es un triunfo de la militancia que eligió un método claro y transparente. Ganamos en el 70% del territorio provincial y vamos a seguir sosteniendo la bandera de la renovación. La lapicera está en manos del pueblo y no la vamos a soltar”, sostuvo Bowen.

Por otra parte, dejó claro su apoyo al candidato del frente Unidos Podemos. “Felicitamos al compañero Juan Pablo Luque, vamos a acompañar y militar de cara al 26 de octubre”, afirmó. Interna PJ Chubut: el apoderado de la lista de Bowen afirmó que "hubo muchas irregularidades"

El precandidato también hizo referencia a la demora en reconocer el triunfo de Luque, en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades formuladas por el apoderado de su lista. “Ayer tuvimos cautela porque el resultado era muy exiguo. Hoy, pasadas las horas, ya sabemos que la diferencia es de 400 votos, trescientos ochenta y pico, en favor de Juan Pablo”, explicó.

Por último, destacó los resultados obtenidos por su espacio y afirmó que la realización de la interna fue un paso fundamental para la estructrura del PJ. “Ganamos en Puerto Madryn, en Trelew, y practicamente en todo el valle. Las internas llegaron para quedarse, queremos seguir construyendo para adelante. La renovación recién empieza. La lapicera ahora la tiene la militante y no la vamos a soltar”, remarcó.

Interna PJ Chubut: ganó Juan Pablo Luque, pero en el búnker de Bowen hablaron de "empate técnico"

Más temprano, en diálogo con Buen Día Comodoro, por Seta Tv, Luque había ratificado su triunfo por alrededor de 400 votos. Consultado por los planteos de la lista opositora sobre presuntas irregularidades, fue tajante: “Eso es una payasada absoluta. En Comodoro se hizo una elección perfecta, sin ningún tipo de inconveniente. No hubo ninguna historia en ninguna urna de toda la provincia”.

Ante la falta de reconocimiento de la derrota por parte de Bowen, el ex intendente de Comodoro afirmó: “Me tocó perder hace poco y sé que el día después es duro. Quiero entender también algunos procesos, hay enojos y planteos, pero la mayoría no tiene fundamentos reales”.

Internas del PJ en Chubut: dos listas, más de 46.000 afiliados y el estreno de la boleta única para una elección inédita

Finalmente, el mensaje del jefe comunal de Dolavon llegó este lunes por la tade, para ponerle fin a las especulaciones sobre el resultado.