El intendente Mariano Gaido reafirmó su compromiso con la seguridad vial al presentar el nuevo programa integral de tránsito inteligente. El objetivo principal de esta iniciativa es prevenir accidentes y elevar los estándares de seguridad para peatones, conductores y ciclistas en la ciudad.

Gaido detalló que el programa incorporará dispositivos con carácter preventivo y sancionatorio para abordar distintas problemáticas en las calles de Neuquén. Entre ellos, destacan las nuevas cámaras de seguridad que se instalarán en semáforos y los lectores de velocidad posicionados fuera de las escuelas y hospitales.

En relación a estos dispositivos, el intendente subrayó la importancia de la prevención y la aplicación de medidas correctivas: "Queremos prevenir situaciones riesgosas y, al mismo tiempo, brindar información útil a la Policía de la provincia para una intervención rápida en casos de emergencia" .

Gaido informó sobre la existencia de portales y lectores de patentes en los accesos a la ciudad que operan desde hace tres años, permitiendo un monitoreo eficaz y preventivo. En esta misma línea, anunció la instalación de 20 radares en las inmediaciones de las escuelas, enfatizando que, en esta etapa inicial, se centrarán en la concientización. "La velocidad adecuada es crucial, y queremos educar antes de aplicar sanciones", afirmó el intendente.

En cuanto a las cámaras en los semáforos, Gaido dejó claro que se tomarán medidas más estrictas: "Tenemos una ciudad que no respeta las normas de tránsito. Hay semáforos con más de mil infracciones diarias, y eso será sancionado". Entre las faltas que se penalizarán se encuentran el cruce en rojo, la falta de cinturón de seguridad, el uso del teléfono celular mientras se conduce, gire a la izquierda en lugares no permitidos y no respetar la senda peatonal.