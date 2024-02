En la apertura del nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Mariano Gaido dio inicio a la jornada con un discurso contundente en el que delineó su plataforma de gobierno para el año en curso. Destacando proyectos de gran magnitud, Gaido anunció su compromiso con el desarrollo de la ciudad, al tiempo que lanzó críticas contra Javier Milei y el Gobierno nacional.

Gaido anunció que este año será testigo de importantes proyectos para la ciudad de Neuquén. Entre ellos, se encuentra la construcción de una nueva estación terminal de ómnibus, una obra de envergadura que busca mejorar la infraestructura. Además, el intendente anticipó la presentación de ordenanzas destinadas a garantizar el funcionamiento eficiente del sistema de transporte de colectivos y respaldar a la Universidad Nacional del Comahue. También afirmó que Neuquén se hará cargo de la falta de subsidio en el transporte.

"Reclamamos lo justo, lo nuestro. Necesitamos los fondos que nos corresponden. Por cada 10 pesos que aportamos en recursos solamente vuelven 3 a la capital neuquina. Los neuquinos estamos siendo muy perjudicados y queremos los recursos que son nuestros para transformarlos en obras, en herramientas imprescindibles", expresó y agregó: "A la provincia llegan 25 familias por día, muchas de las cuales elijen esta ciudad para quedarse Somos la ciudad que más crece y esa demanda hay que atenderla. La inequidad e injusticia que plantea el gobierno nacional a poco más de un mes de asumir, nos revela".

En relación a la construcción de viviendas, Gaido informó sobre un acuerdo con el gobernador que permitirá acceder a créditos del Banco Provincia del Neuquén (BPN) destinados a proyectos habitacionales. Sin embargo, expresó su descontento con el Gobierno nacional por la reducción de fondos para obras en la región. "No permitiremos que la república del Obelisco detenga una obra", afirmó Gaido, instando a quienes toman decisiones desde Buenos Aires a conocer la realidad local antes de tomar medidas que afecten a la comunidad neuquina.

"Estoy dispuesto a defender cada peso que aportan las y los neuquinos, porque en Buenos Aires, en el Obelisco lo hacen muy fácil tienen el acompañamiento del gobierno nacional siempre y nosotros les damos el gas, la luz y el combustible, y si no fuera por los neuquinos este país no funciona. Son recursos que nos corresponden, y no vamos a parar la obra pública si no los recibimos", aseguró.

El transporte urbano fue otro tema destacado en el discurso del intendente. Aseguró la continuidad del boleto estudiantil gratuito y anunció que iniciará acciones judiciales contra la quita del Fondo Compensador que subsidia el transporte. "Se lo quitan a los neuquinos y se lo dan a los de Buenos Aires. Que no mientan", enfatizó Gaido.

El mandatario municipal ratificó la continuación de importantes obras, como la extensión del Paseo Costero en 10 kilómetros y la finalización de 1200 cuadras de asfalto. Además, anticipó la próxima licitación de la construcción de un nuevo Parque Industrial, un estacionamiento subterráneo y un moderno centro de convenciones.

Cerrando su intervención, Gaido expresó su respaldo a la Universidad Nacional del Comahue mediante una ordenanza que contemplará la eximición de impuestos y fondos por 50 millones de pesos destinados a la construcción del comedor universitario. Con palabras de reconocimiento a referentes locales, el intendente concluyó su discurso a las 10:08, dando inicio a un cuarto intermedio en el Concejo Deliberante.