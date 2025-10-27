Fuerza Santacruceña se imponía hoy en las elecciones de medio término en la provincia de Santa Cruz, con un 32,07% de los votos, cuando se habían escrutado los votos de alrededor del 92% de las mesas, de acuerdo con resultados oficiales.

Con una participación del 68,02%, un total de 174.087 santacruceños emitieron su voto, mientras que 81.841 electores no concurrieron a las urnas, sobre un padrón general de 255.928 ciudadanos habilitados.

Los santacruceños concurrieron a las urnas para renovar tres bancas de diputados nacionales, en los comicios que por primera vez se realizaron con Boleta Única de Papel (BUP).

La contienda se disputó entre los principales frentes: Fuerza Santacruceña, con Juan Carlos Molina; La Libertad Avanza, liderada por Jairo Henoch Guzmán; Movimiento Al Socialismo, con Jorge Jesús Mariano; Por Santa Cruz, encabezada por José Daniel Álvarez; PRO, con Leonardo David Roquel, y Proyecto Alternativo, encabezado por Jorge Fernando Cruz.

También la Coalición Cívica-Ari, con Segundo Pedro Muñoz como cabeza de lista, y el Frente de Izquierda Unidad, encabezada por Gabriela Ayelén Ance.

El distrito no votó senadores nacionales ya que esos tres escaños fueron renovados en 2023.