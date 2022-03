La intendenta de Villa Los Aromos, Nélida “Nelly” Morales, negó durante el Día de la Memoria que los desaparecidos durante la dictadura fueran 30 mil. Además aseguró que las condenas a represores son “juicios de venganza”.

Según detalla TN, la jefa de la localidad -ubicada a 50 kilómetros de Córdoba capital- es afiliada al PRO y desató la polémica a través de un posteo en su cuenta de Facebook, donde compartió una publicación de otro usuario que desmiente la cifra oficial de desaparecidos tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

“Nada más ni nada menos!!! Así es”, sentenció la intendenta al acompañar un mensaje que dice: “Semana de la Memoria: no son 30 mil, son 6.415″ y “no fue un genocidio, fue una guerra”.

En el polémico mensaje agregó que “no eran jóvenes idealistas, eran TERRORISTAS. No es negacionismo, ocultar a las víctimas del terrorismo, sí lo es”.

A su vez, en el escrito se refiere a los juicios iniciados a los represores acusados de delitos de lesa humanidad, con la frase: “No es Justicia, son juicios de venganza”. “Nunca más terroristas de ERP y montoneros”, cierra la publicación.

Al viralizarse el polémico mensaje en la localidad generó un repudio generalizado y hasta exigieron su renuncia, primero a nivel local, luego provincial y finalmente nacional.

Sin embargo, la intendenta redobló la apuesta con un escrito de Juan Carlos Dolce sobre la dictadura: “Quieren compartir historia?”, escribió junto a un texto que asegura que “para que hubiera un 24 de marzo de 1976, primero tuvo que haber un 5 de octubre de 1975, cuando guerrilleros montoneros asesinaron a 10 soldados del Regimiento de Infantería 29 de Monte (Formosa). Este hecho fue el detonante de aquella intervención castrense”, detalla.

Horas más tarde, en medio de los actos en todo el país por el Día de la Memoria, la intendenta emitió un comunicado en el que ratificó su opinión.

“Hoy en día la gente sólo quiere escuchar lo que cree, lo que piensa para sí mismo, pero no profundiza en las expresiones de las que otro habla. En realidad el día de la Memoria es un día muy triste para nuestra Argentina; y si queremos tener memoria por los hechos que ocurrieron en nuestra Patria tendríamos que ejercitar una memoria, pero no selectiva, sino una memoria que recuerde los hechos realmente como fueron”, expresa en el mensaje.

Morales añadió: “A mí la guerra no me gusta, las grietas no me gustan, los gobiernos que las crean son gobiernos que promueven la división de la Patria, y la Patria es una sola, la bandera es una sola, la historia debe ser contada con la verdad, integrando todas sus partes”.

“Nuevamente han hecho un alarde político de mis expresiones, como si no tuviese derecho a pensar y/o a expresar mi pensamiento. En este camino de mi vida política he aprendido a convivir con la polémica por defender las cosas en las que creo”, agregó Morales.

“Se han cometido grandes desmanes en toda nuestra historia, y se ha ejercido la violencia; desde lo político, desde lo económico y desde lo ideológico. Imponer el silencio al que piensa distinto es todo lo opuesto a la democracia, al diálogo, y también es una forma de violencia”, subraya la jefa comunal.

Sus mensajes en Facebook también tuvieron respuestas de apoyo. "No la conozco señora. Vi el artículo que ponen en el diario repudiando sus dichos resulta que ahora la verdad es repudiada ..me tomé el atrevimiento de buscarla solo para darle mis felicitaciones", expresó un usuario.

"Te re banco, es la verdad... solo que en Argentina hicieron de una verdad un relato. No fueron jóvenes idealistas, fueron terroristas y fue el mismo gobierno peronista quien firmó el decreto en 75 para combatir la guerrilla. Basta del relato barato", expresó otro.