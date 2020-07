RAWSON (ADNSUR) - La Legislatura realizó este martes a la mañana una nueva sesión ordinaria sin dictámenes en el Orden del Día, ya que este miércoles se reunirán las comisiones y la expectativa está puesta en la sesión del próximo jueves. Lo más destacado estuvo en los picantes cruces que se dieron en la Hora de Preferencia, protagonizados por una diputada sastrista, que recibió respuestas del arcionismo y de Juntos por el Cambio.

La diputada madrynense del sector de Ricardo Sastre, Mariela Williams, (interbloque Chubut al Frente) abrió el debate al señalar “ayer fuimos notificados de la presencia del ministro Antonena para esta tarde en esta Casa. Es una grata sorpresa porque entiendo que el ministro –finalmente- traerá el Plan económico del Gobierno que se solicitó desde distintos bloques. Hace más de 1 mes en la conferencia virtual, se comprometió a enviar la semana siguiente”.

“Como dijo el ministro Grazzini, el proceso de la renegociación de la deuda se pudo empezar sin enviar este Proyecto de Ley a Legislatura. Se podría haber hecho un pre-acuerdo con los bonistas y luego cuando haya una seguridad respecto a la deuda (si se va a tocar el plazo, el capital, los intereses) presentar a la Legislatura ese pre-acuerdo para ser aprobado. Me quedan dudas si este pedido a la Legislatura de renegociación de la deuda no trae encubierto en el inciso h) la toma de una nueva deuda que no está mal si es lo que el Poder Ejecutivo necesita. Que diga claramente para que quiere una nueva deuda y que sector se pretende reactivar: Pesca, Ganadería, Agricultura, Energía, Campo. Estamos pidiendo un Plan para darle sustentabilidad a la deuda y la provincia”.

“No somos personas de arrear con palitos”

“Cuando no hay un Plan, yo me pregunto ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos abriendo el camino para que la Minería sea la única alternativa posible de salida de esta provincia? Si es así, díganlo así lo discutimos. Gobernar no es sólo pagar sueldos, gobernar es dar trabajo. Es crear las condiciones para las inversiones privadas y abrir nuevas fuentes laborales. Cuando decimos todo esto, somos tratados como miserables y desestabilizadores. Quiero trabajar, discutir y aportar.Si no hay Plan, escuchemos a las personas que tienen un Plan para sacar adelante a la provincia. Este Gobierno no escucha a los Intendentes”.

“Quienes llegamos hasta acá no somos personas de arrear con palitos. Estas cuestiones nos fortalecen y nos muestran que estamos en el camino correcto. Fuimos votados para defender los intereses del pueblo. Esta tarde, espero encontrarme con el Plan económico del Gobierno que apoye la renegociación de la deuda de la cual no sabemos el importe. ¿Será que no terminamos de endeudarnos, están las letras incluidas?, se preguntó la diputada Mariela Williams.

RESPUESTA

Por su parte, el diputado arcionista Juan Pais (jefe de la bancada de ‘Chubut al Frente’) explicó : “Nuestra deuda pública y su renegociación está enmarcada en un Plan específico llevado a cabo por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía de la Nación que creó una unidad de apoyo a la sustentabilidad de las deudas públicas provinciales”.

“Resulta desacertado afirmar que Chubut podría empezar a renegociar la deuda para luego someterla a consideración de la Legislatura teniendo en cuenta que una renegociación individual podría perjudicar la estrategia de toda la Nación que hubiera conllevado perjuicios al país y a nuestra provincia” agregó en referencia a los planteos de la diputada Williams.

“El proyecto de Ley habla -explícitamente- del reperfilamiento y reestructuración de los Bonos BOPRO y BOCADE 2026. No se puede decir que se pretenden negociar otros títulos públicos, letras y demás. Se pretende no hipotecar la provincia que ya se encuentra hipotecada por anteriores gestiones. Nuestra provincia viene tomando deuda desde los años ’90 con muchos años de déficit fiscal”, acotó.

“Cuando se habla de sostenibilidad, se intenta lograr una herramienta para negociar con los acreedores para que las futuras gestiones puedan afrontar la deuda pública contraída y los compromisos y que cuenten con los recursos para cumplir con las obligaciones principales del Estado. El Estado no puede limitarse a pagar salarios y debe mostrarse activo. Debe realizar obras de infraestructura y crear las condiciones para que el sector privado pueda motorizar la economía” añadió.

“El sector privado contribuye al sostenimiento de la actividad pública. Es probable que esté atravesando o que le toque atravesar la peor crisis de su historia. Debemos solidarizarnos con los empresarios, comerciantes y con todo el sector. El sector público va aparecer beneficiado en comparación con el ámbito privado cuando se termine esta pandemia”, advirtió el diputado provincial Juan Pais.

POLÉMICA

Ante el intercambio de opiniones al interior del oficialismo, el diputado Manuel Pagliaroni (Juntos por el Cambio) señaló en el tramo más polémico de la sesión: “El oficialismo le saca el cuerpo a la responsabilidad. La Oposición se expresó siempre con mucha responsabilidad. Le pedimos esa misma responsabilidad al oficialismo que ganó las elecciones en el 2019. Es el Gobernador, el vicegobernador y los 16 diputados que ingresaron a este recinto por esa Lista. Que algunos sectores del oficialismo se sientan con un discurso sin responsabilidad, molesta a quienes fuimos una alternativa en esta provincia”.

“Los ciudadanos chubutenses fueron víctimas de una estafa electoral”

“En nuestra lista, el candidato a gobernador fue el Dr. Gustavo Menna que expresó el Proyecto en el que nos estábamos sumando. Teníamos un Plan cuando aceptamos el cargo en la lista de diputados. Indigna cuando se quiere hacer el rol de Oposición desde un lugar cómodo. Le exigimos el oficialismo que trabajen para el bien de la provincia porque lo votaron para eso. Los ciudadanos chubutenses fueron víctimas de una estafa electoral. Primero porque se convocó a elecciones anticipadas cuando nos opusimos desde la oposición. Que tengamos que escuchar que quienes se beneficiaron con esa estafa electoral quieran jugar el rol de la oposición es –claramente- una molestia. Muchos sectores sindicales estatales fueron cómplices porque firmaron Paritarias con funcionarios irresponsables que comprometieron recursos que la provincia no tenía para hacer frente a esa masa salarial. Los representantes sindicales fueron a jugar un juego –claramente- electoral. Fueron a acordar una Paz durante las elecciones” expresó tajante.

“Los diputados de la oposición vamos a terminar poniéndole el hombro a esta provincia –en especial- a los trabajadores del sector privado. Tenemos que tener una mirada global entre los empleados públicos y privados. Miren puertas adentros de ese Frente Electoral, cómo llegaron a este lugar. Vaya irresponsabilidad si aceptaron el cargo sin saber que iban a hacer con esta provincia”.

Deuda: “Es razonable pensar en una reestructuración”

“Hasta hace un tiempo el endeudamiento era un tercio de las regalías que se percibían por mes. Hay algunas cuestiones que se las podemos adjudicar a la pandemia. Las regalías bajaron a un tercio de lo que eran. Por eso –escasamente- alcanza para pagar el endeudamiento. Posiblemente –en octubre- la totalidad de las regalías no alcancen para cancelar esa deuda. Es razonable pensar en una reestructuración. Hay otras variables para explorar como –en primer lugar- no pagar los vencimientos de estos 6 años tal como están previstos para que se alivie la pesada carga. También, es imprescindible contar con un apoyo del Gobierno Nacional porque los aportes no fueron suficientes. La tercera variable es el control del gasto público. Hay localidades sin servicios y afectadas en su tejido social. Son cuestiones importantes para la provincia de Chubut”, cerró Manuel Pagliaroni, diputado provincial de ‘Juntos por el Cambio’.