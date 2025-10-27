La candidata de La Libertad Avanza (LLA) por Chubut, Maira Frías, celebró los resultados de las elecciones legislativas tras los comicios del domingo 26 de octubre y agradeció “el acompañamiento y la confianza del pueblo chubutense”.

En diálogo con “Buen día, Comodoro”, por Seta TV, afirmó que sin dudas este contundente triunfo representa “una ratificación del cambio iniciado en 2023” y remarcó que “las urnas reflejaron el apoyo que se veía en las calles”.

“Sin lugar a dudas es un momento muy eufórico, de mucha gratitud, porque vimos el acompañamiento de todos los chubutenses. Las encuestas decían una cosa u otra, pero yo siempre creí que Dios podía hacer un milagro, y realmente en las urnas vimos ese reflejo”, expresó Frías.

La candidata destacó además el espíritu del movimiento libertario: “Algo que caracteriza a La Libertad Avanza es que decimos que somos la fuerza del cielo, y pareciera insistente, pero es así. La gente nos acompañaba con bocinazos, mensajes de aliento, incluso muchos que no podían mostrarse por miedo, pero igual nos hacían llegar su apoyo”.

En ese sentido, se diferenció de las campañas de otros candidatos, donde “la vieja política está acostumbrada a malgastar los recursos de los chubutenses y a subestimar a la gente”, y recordó que durante la campaña su espacio “enfrentó ataques y operaciones de desprestigio”.

Frías aseguró que el triunfo reafirma la necesidad de avanzar con las reformas planteadas por el presidente Javier Milei. “Era necesario lograr esta banca para apoyar las reformas tributarias, laborales e impositivas. Como oficialismo, vamos a trabajar en la misma línea para impulsar los proyectos que el presidente necesita en el Congreso”, afirmó.

Finalmente, la diputada electa remarcó que “La Libertad Avanza demostró con hechos y resultados que el esfuerzo de los argentinos vale la pena”, y llamó a seguir consolidando el rumbo económico: “El reclamo de la gente es claro: todavía falta, pero no podemos volver atrás. En 2023 dijimos basta al populismo y al socialismo; ahora tenemos que seguir construyendo un país más libre y sin privilegios”.