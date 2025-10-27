Freno al voto joven en Madryn: se impuso el “No” en la histórica consulta popular

Este domingo 26 de octubre, el 62% de los electores de Puerto Madryn se inclinó por el "No" en la consulta popular que proponía ampliar el derecho al voto a los adolescentes de 16 y 17 años para cargos municipales. A pesar del intenso debate previo, la ciudadanía optó por mantener sin cambios el texto actual de la Carta Orgánica, que fija en 18 años la edad mínima para participar en las elecciones locales.

Con una participación cercana al 70% del padrón, el “No” se impuso con el 62,68% de los votos (32.748 sufragios), mientras que el “Sí” alcanzó el 37,32% (19.500 votos).

Los argumentos de quienes se oponían a la reforma, centrados en cuestionamientos sobre si los jóvenes de esa edad cuentan con la madurez necesaria para decidir sobre la gestión municipal, parecen haber pesado más en el electorado. Durante la campaña, este sector también expresó preocupaciones sobre la posible influencia de factores externos en el voto adolescente, un debate que finalmente se reflejó en el resultado final.

Con esta decisión, Puerto Madryn mantiene una diferencia con la legislación nacional, que sí permite el voto a partir de los 16 años para cargos como presidente y diputados. La propuesta buscaba precisamente eliminar esa distinción y unificar el criterio, pero la voluntad popular determinó que, por ahora, el escenario se mantenga como hasta hoy.

El triunfo del "No" implica que la estructura del padrón electoral municipal no sufrirá modificaciones en el corto plazo. Los jóvenes de 16 y 17 años podrán seguir participando en las elecciones nacionales, pero deberán esperar a cumplir la mayoría de edad para poder elegir a sus autoridades locales, como el intendente y los concejales que definen el día a día de la ciudad.